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14:56 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Американка нашла опоссума в рождественской елке

Если бы животное не издавало звуков, то осталось бы незамеченным.

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Independent передает, что американка нашла в своей рождественской елке опоссума. Она не подозревала, что в ее доме находится дикое животное, пока оно не чихнуло.

Со временем девушка поняла, что звук доносится из елки. Подойдя поближе, она заметила спрятавшегося в ветках опоссума.

«Понятия не имею, как этот опоссум попал в мой дом и на мое дерево», — сказала пострадавшая. Приятельница забрала опоссума и передала его своим коллегам, которые пообещали проследить за ним, а потом отпустить обратно в дикую природу.

Видео с незваным гостем стало вирусным. Ролик собрал более семи миллионов просмотров и 18 тысяч лайков.

Ранее в США медведи пробрались в частный дом, чтобы попрыгать на батуте.

Олеся Маевская

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