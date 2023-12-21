Американка нашла опоссума в рождественской елке

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259870&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Independent передает, что американка нашла в своей рождественской елке опоссума. Она не подозревала, что в ее доме находится дикое животное, пока оно не чихнуло.

Со временем девушка поняла, что звук доносится из елки. Подойдя поближе, она заметила спрятавшегося в ветках опоссума.

«Понятия не имею, как этот опоссум попал в мой дом и на мое дерево», — сказала пострадавшая. Приятельница забрала опоссума и передала его своим коллегам, которые пообещали проследить за ним, а потом отпустить обратно в дикую природу.

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Олеся Маевская