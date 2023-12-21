Американка нашла опоссума в рождественской елке
Если бы животное не издавало звуков, то осталось бы незамеченным.
Если бы животное не издавало звуков, то осталось бы незамеченным.
Independent передает, что американка нашла в своей рождественской елке опоссума. Она не подозревала, что в ее доме находится дикое животное, пока оно не чихнуло.
Со временем девушка поняла, что звук доносится из елки. Подойдя поближе, она заметила спрятавшегося в ветках опоссума.
«Понятия не имею, как этот опоссум попал в мой дом и на мое дерево», — сказала пострадавшая. Приятельница забрала опоссума и передала его своим коллегам, которые пообещали проследить за ним, а потом отпустить обратно в дикую природу.
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Олеся Маевская