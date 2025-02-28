Американка на четыре дня заперла бойфренда на складе

Американка оставила партнера без еды и воды. Спустя четыре дня мужчина смог найти свой телефон. Он позвонил 911 и сообщил, что девушка заперла его на два замка, и несколько суток он не ел и не пил, а телефон вот-вот разрядится. На вопрос спасателей, нужна ли ему скорая помощь, пострадавший ответил, что он «просто хочет выбраться отсюда».



Спасатели вызволили мужчину из ловушки, после чего доставили его в больницу. Проблем со здоровьем у него не обнаружили.