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Американка на четыре дня заперла бойфренда на складе

Мужчина просидел все это время без еды и воды.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Mecklenburg County Sheriff's Office

Американку Робин Дитсон обвиняют в похищении и покушении на убийство своего бойфренда. Об этом пишет ABC.

В полиции Мэтьюза (Северная Каролина, США) сообщили, что Дитсон 20 февраля зашла вместе со своим партнером в складское помещение в квартире и попросила его принести что-то из дальнего угла помещения. Когда мужчина оказался на достаточном расстоянии от женщины, она вышла, заперла дверь и сказала: «Ты этого заслуживаешь!».

Американка оставила партнера без еды и воды. Спустя четыре дня мужчина смог найти свой телефон. Он позвонил 911 и сообщил, что девушка заперла его на два замка, и несколько суток он не ел и не пил, а телефон вот-вот разрядится. На вопрос спасателей, нужна ли ему скорая помощь, пострадавший ответил, что он «просто хочет выбраться отсюда».

Спасатели вызволили мужчину из ловушки, после чего доставили его в больницу. Проблем со здоровьем у него не обнаружили.

Дитсон арестовали после трех дней розыска. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Информации о мотивах американки в полиции не сообщили.

Ранее в США женщина в своем подвале обнаружила обнаженного мужчину.