Американка может лишиться визы в Австралию из-за поимки вомбата

Американская блогерша Сэм Джонс оказалась в центре скандала после того, как выложила видео, на котором она схватила детёныша вомбата. Убегая от его матери, девушка восторженно заявила, что «её мечта поймать вомбата сбылась». Малыш всё это время извивался и шипел у неё в руках.
Австралийские власти восприняли это далеко не как невинную забаву — теперь рассматривается вопрос об аннулировании визы Джонс.
Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк подтвердил, что в отношении блогерши проводится расследование. «Мы изучаем, были ли нарушены наше законодательство и условия ее визы», — заявил чиновник.
Бёрк — не единственный представитель власти, который высказался по поводу поступка американской инфлюенсерши. Кроме него слово взяла министр иностранных дел Пенни Вонг, которая назвала действия Джонс «довольно ужасными». Также «возмутительными» поступок блогерши нарёк премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Чиновник предложил Джонс попробовать отобрать детёныша у матери крокодила и «посмотреть, как она с этим справится».
Поступок Джонс вызвал бурю возмущения и среди простых австралийцев. Пользователи соцсетей требуют депортировать блогершу за грубое обращение с местной фауной. И это неудивительно — законы Австралии строго защищают диких животных. В ряде регионов, включая Новый Южный Уэльс, Тасманию и Австралийскую столичную территорию, запрещено не только ловить, но даже просто трогать представителей местной фауны.
По данным The Guardian, Сэм Джонс покинула Австралию в пятницу утром. Министр Бёрк назвал день отбытия Джонс — лучшим днём в жизни вомбата. Предварительно, девушка уехала по своей воле. Разбирательство с её визой продолжаются.