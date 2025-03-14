Американка может лишиться визы в Австралию из-за поимки вомбата

Американская блогерша Сэм Джонс оказалась в центре скандала после того, как выложила видео, на котором она схватила детёныша вомбата. Убегая от его матери, девушка восторженно заявила, что «её мечта поймать вомбата сбылась». Малыш всё это время извивался и шипел у неё в руках.