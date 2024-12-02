Американка долетела из Нью-Йорка в Париж без билета и паспорта

Роковой ошибкой стало то, что во время приземления она снова вышла из своего укрытия и направилась в другой туалет, чтобы сменить дислокацию. Этот финальный маневр вызвал подозрение у бортпроводников, и женщину задержали. Пассажиров перед посадкой попросили не вставать со своих мест, пока на борт не поднимется французская пограничная полиция.