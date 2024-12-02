Американка долетела из Нью-Йорка в Париж без билета и паспорта

Если у вас есть неутолимая жажда путешествий и тяга к приключениям, вам нипочем ни отсутствие билета на самолет, ни забытый в неизвестно каком комоде паспорт. В этом на собственном опыте убедилась женщина, которая проскользнула через несколько контрольно-пропускных пунктов международного аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке и почти незаметно добралась до Парижа.
В Управлении транспортной безопасности изданию New York Post подтвердили, что женщина без посадочного талона, воспользовавшись праздничной суматохой в честь Дня благодарения, миновала два КПП, без проблем поднялась на борт самолета и села на рейс авиакомпании Delta Airlines, направлявшийся в Париж.
Поскольку у нее не было билета, занимать какое-либо кресло было слишком рискованным предприятием, и она прошла прямиком в туалет, который оказался открыт. Так она и ходила из одной уборной в другую все восемь часов трансатлантического перелета.
Роковой ошибкой стало то, что во время приземления она снова вышла из своего укрытия и направилась в другой туалет, чтобы сменить дислокацию. Этот финальный маневр вызвал подозрение у бортпроводников, и женщину задержали. Пассажиров перед посадкой попросили не вставать со своих мест, пока на борт не поднимется французская пограничная полиция.
Полицейские надели на безбилетницу наручники, вывели из самолета и препроводили в комнату допроса. Ей предъявили несколько обвинений и депортировали в Нью-Йорк. (За счет какой из двух стран, не уточняется, но скорее всего, она снова полетела бесплатно. — Прим. ред.).
По информации CBS News, за последний год попасть на самолет без билетов из международного аэропорта имени Кеннеди пытались 80 человек, но почти всех их задерживали еще до посадки.