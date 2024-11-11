Американка бросила парня, а потом вышла за него замуж

Удивительная романтическая история из Юты, полная неожиданных поворотов: девушка бросила парня, он получил амнезию, она расстроилась, вернулась к нему и молодые люди сыграли свадьбу. Рассказываем обо всем по порядку.
Историю не хуже, чем в фильме «50 первых поцелуев», рассказало британское издание Daily Mail. Дженна и Митчелл, которым сейчас по 27 лет, познакомились и начали встречаться в июне 2019 года. Вскоре девушка решила, что события развиваются слишком стремительно, она измотана, и объяснила парню, что не готова продолжать отношения.
На следующий день Митчелл, чтобы развеяться, поехал с друзьями покататься на сноуборде на гору Бивер Маунтин в Юте. Во время спуска по склону он неудачно прыгнул, приземлился на голову и сильно ударился, а очнувшись, долго не мог прийти в себя.
Митчелл не смог закончить семестр и взял несколько месяцев, чтобы поправиться и прийти в себя. К удивлению Дженны, юноша начал отправлять ей сообщения как ни в чем не бывало. Дело в том, что, ударившись, он совершенно забыл события последних дней, в том числе то, что девушка его бросила.
«Я не понимала, зачем он пишет: мы же расстались! Митч постоянно предлагал мне сходить погулять как ни в чем не бывало, а я не знала, что делать», — делится Дженна в одном из видео в своем аккаунте.
«Вначале я просто решила, что он слишком буквально воспринял предложение “остаться друзьями”. Как-то раз я сказала, что поругалась с соседками, и Митч принес мне мороженое».
Дженну покорила забота и внимание бывшего парня, и вскоре она уже пожалела, что решила его бросить: «Я решила усмирить гордость и снова предложить Митчу встречаться. Мы встретились на вечеринке, проболтали весь вечер, и в конце я сказала, что готова попробовать начать все сначала. И тут выяснилось, что он не в курсе, что мы расстались!» — продолжает свой рассказ Дженна.
Она пересказала Митчеллу всю историю их расставания, а он ответил, что ничего из этого не помнит, но звучит забавно. Юноша нисколько не разозлился — тронутая его мягкостью, Дженна решила дать отношениям второй шанс.
Всего спустя 5 месяцев после того, как пара снова сошлась, Митчелл сделал своей спутнице предложение, и она ответила согласием. Уже через три недели пара поженилась, а во время речи на свадьбе Митчелл сказал, что благодарен судьбе, которая снова свела их вместе.
«Сейчас нам по 27 лет, и мы обожаем, когда кто-нибудь спрашивает, как мы познакомились: это наша любимая история! Мы буквально ощущаем, что судьба дергала за невидимые ниточки, чтобы все получилось, и очень ей благодарны», — делится Дженна.
Ранее рассказывали другую трогательную историю о свадьбе: американец спешил на церемонию бракосочетания к родной дочери, но из-за урагана «Хелен» был вынужден бросить машину и всю ночь идти пешком, чтобы успеть вовремя.