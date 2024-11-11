Американка бросила парня, а потом вышла за него замуж

Дженну покорила забота и внимание бывшего парня, и вскоре она уже пожалела, что решила его бросить: «Я решила усмирить гордость и снова предложить Митчу встречаться. Мы встретились на вечеринке, проболтали весь вечер, и в конце я сказала, что готова попробовать начать все сначала. И тут выяснилось, что он не в курсе, что мы расстались!» — продолжает свой рассказ Дженна.