Украинский след
В сети распространяют скриншот поста Майка Робинсона, дяди Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста и блогера Чарли Кирка. В посте он ищет ветеранов «Азова»* для интервью, чтобы «рассказать об их опыте, тактике, методах и процедурах, уходе за ранеными, боевой эффективности, обучении, беспилотниках, технологиях на поле боя и реабилитации раненых бойцов».
Пользователи интернета вспомнили, что осужденный за второе покушение на президента США Дональда Трампа 15 сентября 2024 года Райан Рут также был связан с ВСУ. В 2022 году после начала СВО он приехал в Киев и намеревался вступить в Международной легион. Однако его кандидатуру отвергли из-за возраста (56 лет) и отсутствия боевого опыта. Несмотря на это, Рут начал позиционировать себя как «рекрутера» для ВСУ.
В интервью Newsweek Romania в июне 2022 года он хвастался, что занимается вербовкой иностранных добровольцев, включая афганских бойцов. Также Райан Рут занимался сбором средств через платформу GoFundMe, где ему удалось собрать $1865 на закупку «тактического снаряжения и дронов» для нужд фронта. По его утверждениям, он лично доставил на передовую 120 единиц такого оборудования. Кроме того, Рут предлагал афганским беженцам и сирийским повстанцам поддельные паспорта для их последующей вербовки в 3-й штурмовой корпус ВСУ.
Незадолго до покушения на Трампа в 2023 году Рут разочаровался в «неблагодарном» Киеве. При этом на Украине отрицали, что мужчина как-то связан с ВСУ.
Бумеранг для Запада
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин подчеркивает необходимость различать заказчика и исполнителя в громких убийствах американских политиков.
«Исполнителем обычно делают какого-то психопата-одиночку, какого-то маргинала, тогда как заказчиком, скорее всего, является “глубинное государство”», — заявил американист. По его словам, позиция Чарли Кирка, резко выступавшего против финансовой и военной поддержки Украины, напрямую противоречила не только интересам этого «глубинного государства», но и Демократической партии и либеральных демократов, так как продолжение конфликта выгодно американскому истеблишменту и военно-промышленному комплексу.
«Скорее всего, это заказ глубинного государства, а исполнителем был вот этот товарищ, который отражал повестку Демпартии».
Эксперт провел историческую параллель, заметив, что закон бумеранга продолжает действовать. «Американцы когда-то создали “Аль-Каиду”*, а в итоге получили ответный удар 11 сентября», — пояснил он. По его мнению, аналогичные последствия ждут Запад и сегодня: активная поддержка Украины неизбежно обернется серьезными проблемами.
«Скорее всего, Запад получит такую же головную боль, — подчеркнул он. — Очевидно, что эти действия не останутся без последствий».
Республиканцы, традиционно скептичные к помощи Киеву, теперь могут ужесточить позицию. Опросы показывают рост антиукраинских настроений среди базы Трампа. Убийство Чарли Кирка и покушение на Трампа, связанное с Райаном Рутом, подливают масла в огонь, усиливая мнение, что поддержка Украины спонсирует «экстремистов». Это может подтолкнуть Республиканскую партию к сокращению или полной остановке военной помощи Киеву.
*организации признаны в России террористическими и запрещены.