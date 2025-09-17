Пользователи интернета вспомнили, что осужденный за второе покушение на президента США Дональда Трампа 15 сентября 2024 года Райан Рут также был связан с ВСУ. В 2022 году после начала СВО он приехал в Киев и намеревался вступить в Международной легион. Однако его кандидатуру отвергли из-за возраста (56 лет) и отсутствия боевого опыта. Несмотря на это, Рут начал позиционировать себя как «рекрутера» для ВСУ.