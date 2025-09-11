Американист: начнется ли гражданская война в США после убийства Чарли Кирка

Трагедия на сцене
Во время открытого выступления в рамках тура The American Comeback Чарли Кирк отвечал на вопрос об огнестрельном оружии и преступлениях, совершенных с его помощью, когда раздался выстрел. Пуля попала политику в шею, вызвав обильное кровотечение. Этот момент попал на видео и быстро распространился в соцсетях. Охрана эвакуировала республиканца, но Кирк скончался вскоре после по пути в больницу. Первым о смерти политика сообщил его пресс-секретарь Эндрю Колвет. Вскоре гибель Кирка также подтвердил президент США Дональд Трамп.
«Великий, даже легендарный, Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не чувствовал душу молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались им все, особенно я, и теперь его с нами больше нет», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Трамп объявил национальный трехдневный траур и приказал приспустить американские флаги на территории всей страны в честь погибшего сторонника.
Консерватор нового поколения
Чарли Кирк был не просто активистом. Основав в 18 лет организацию Turning Point USA с годовым бюджетом свыше $100 млн, он создал целую идеологическую экосистему для нового поколения консерваторов. Его медиаимперия — радиошоу, подкаст с миллионами подписчиков, пять книг-бестселлеров — стала рупором «культурного контрнаступления» против либерального мейнстрима. Издание Axios называет его одним из самых влиятельных подкастеров в мире MAGA — проамериканского консервативного движения с лозунгом Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»).
«Он активно работал с молодежью, завлекал ее на свою сторону, постоянно проводил провокационные мероприятия, лекции, дебаты на кампусах американских университетов», — отметил американист Малек Дудаков в разговоре с ВФокусе Mail.
Считается, что именно Кирк сумел сделать консервативные идеи привлекательными для молодежи, обеспечив Дональду Трампу рекордные 48% голосов избирателей в возрастной группе до 30 лет. Результат, к которому республиканцы давно стремились.
«Он олицетворял новую волну республиканцев, которые в отличие от своих предшественников гораздо лучше ориентируются в культурных войнах, во всем, что касается феминизма, трансгендеров, расово-гендерной повестки, экологии и климата. Те темы, которые традиционно беспокоят миллениалов и зумеров», — пояснил политолог. По его словам, если республиканцы старой школы зачастую были «ястребами», а их интересы фокусировались в основном на внешней политике, в том числе на военных конфликтах, то такие молодые республиканцы, как Чарли Кирк, очень негативно относились к вмешательству США в жизнь других стран.
Так, в феврале этого года Чарли Кирк выступил с публичной критикой Украины. В соцсети Х он ответил главе киевского режима Владимиру Зеленского, назвав его «марионеткой ЦРУ, который повел собственный народ на ненужную бойню». Как сообщает РИА Новости, республиканец также называл Крым частью России, которая никогда не должна была быть передана Украине.
Американист Дудаков уверен, что соратники Кирка продолжат его работу после его смерти. «Его организация не развалится, его многомиллионные соцсети будут продолжать выпускать контент. Это попытка заставить их свернуть свою деятельность, хотя вряд ли это удастся тем, кто совершил преступление», — заключил он.
Проверка на прочность
Почти сутки спустя исполнитель убийства все еще не найден, что вызывает растущие сомнения в эффективности американских правоохранительных органов. Этот случай превращается в тест на прочность для всей системы национальной безопасности США, считает политолог Малек Дудаков.
По его мнению, «любая нестабильность в Соединенных Штатах неизбежно становится фактором нестабильности для всего остального мира, поэтому Америка превращается в перманентную горячую точку на планете Земля».
Дудаков прогнозирует, что Трамп неизбежно использует инцидент для критики оппонентов, а консерваторы воспримут это как атаку на свободу слова. «Уже сейчас видно, как трагедия углубляет политический раскол — республиканцы обвиняют демократов в создании атмосферы ненависти, а либеральные СМИ указывают на радикальную риторику самих консерваторов», — подытожил эксперт.
Америка, заключил политолог, рискует войти в порочный круг насилия, где каждая подобная трагедия будет не исцелять, а только углублять раскол.