Американист: начнется ли гражданская война в США после убийства Чарли Кирка

«Он олицетворял новую волну республиканцев, которые в отличие от своих предшественников гораздо лучше ориентируются в культурных войнах, во всем, что касается феминизма, трансгендеров, расово-гендерной повестки, экологии и климата. Те темы, которые традиционно беспокоят миллениалов и зумеров», — пояснил политолог. По его словам, если республиканцы старой школы зачастую были «ястребами», а их интересы фокусировались в основном на внешней политике, в том числе на военных конфликтах, то такие молодые республиканцы, как Чарли Кирк, очень негативно относились к вмешательству США в жизнь других стран.