Американист: что будут делать США в Канаде

Жители провинции Альберта задумываются о проведении референдума с целью выхода из состава Канады. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью подкастеру Джеку Пособцу.
«У них отличные ресурсы. Жители Альберты — очень независимые люди. Ходят слухи, что они могут провести референдум о том, хотят ли они остаться в составе Канады или нет», — сказал американский министр.
Напомним, что именно в Альберте добывается большая часть канадской нефти. Она входит в число крупнейших в мире экспортеров природного газа и крупнейших его производителей.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с ВФокусе Mail рассказал, что Соединенные Штаты сейчас настроены на то, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку внутри Канады.
«Мы видим, отношения Вашингтона и Оттавы, мягко говоря, очень сложные и конфликтные. Нынешние власти Канады занимают очень жесткую позицию в отношении США. Не так давно канадский премьер приезжал в Китай и заключил там большую торговую сделку о смягчении тарифов с Поднебесной. В ответ Трамп отказался приглашать Канаду в “Совет мира” и сейчас пытается играть на сепаратистских настроениях, которые в Канаде правда имеются», — сказал Дудаков.
Эксперт считает, что вероятность отделения Альберты от Канады крайне низка. «Нынешнее руководство Альберты — это консерваторы во главе с Даниэль Смит. Она какое-то время пыталась договориться с трампистами в США, но, как мы видим, ничем это не закончилось. И теперь она, как и канадские либералы, будет занимать в целом довольно жесткую позицию в отношении территориальных притязаний Соединенных Штатов», — добавил политолог.
Для США, по его словам, доступ к канадской нефти жизненно важен, поскольку эта нефть во многом закрывает потребности Америки.
«Но сейчас же, как мы видим, канадцы стараются диверсифицировать свои потоки и канадскую нефть поставлять в большей степени на азиатские рынки. Они достраивают новые трубопроводы, ведущие к западному побережью. К примеру, в тот же Китай канадцы смогут отправлять сланцевый газ и сланцевую нефть и замещать в Китае те рыночные позиции, которые занимали ранее американские сланцевики. Американцы, в свою очередь, привыкли получать всю канадскую нефть и нефтепродукты на свой собственный рынок. Поэтому они будут пытаться создавать проблемы Канаде, но пока что ничего особого у Трампа не получается», — заключил Дудаков.