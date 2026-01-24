Американист: что будут делать США в Канаде

«Но сейчас же, как мы видим, канадцы стараются диверсифицировать свои потоки и канадскую нефть поставлять в большей степени на азиатские рынки. Они достраивают новые трубопроводы, ведущие к западному побережью. К примеру, в тот же Китай канадцы смогут отправлять сланцевый газ и сланцевую нефть и замещать в Китае те рыночные позиции, которые занимали ранее американские сланцевики. Американцы, в свою очередь, привыкли получать всю канадскую нефть и нефтепродукты на свой собственный рынок. Поэтому они будут пытаться создавать проблемы Канаде, но пока что ничего особого у Трампа не получается», — заключил Дудаков.