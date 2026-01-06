Американист: почему жители Гренландии не дадут себя «купить» США

В качестве инструмента рассматривается «Договор о свободной ассоциации» (COFA), схожий с действующими тихоокеанскими пактами. Подобный документ предоставил бы США исключительные права на военное присутствие в территориальных водах и воздушном пространстве Гренландии, блокируя доступ для других держав, в обмен на масштабную финансовую помощь. Фактически это стало бы первым шагом к ослаблению связей острова с Данией и его переориентации на Вашингтон без формальной аннексии.