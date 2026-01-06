Американист: почему жители Гренландии не дадут себя «купить» США

Новая цель Вашингтона
На фоне продолжающейся венесуэльской эскалации администрация Дональда Трампа обнародовала новую геополитическую цель. Как сообщает The Economist, Вашингтон готовится предложить Гренландии радикальное соглашение, которое сам президент сравнивает с крупной сделкой по недвижимости.
В качестве инструмента рассматривается «Договор о свободной ассоциации» (COFA), схожий с действующими тихоокеанскими пактами. Подобный документ предоставил бы США исключительные права на военное присутствие в территориальных водах и воздушном пространстве Гренландии, блокируя доступ для других держав, в обмен на масштабную финансовую помощь. Фактически это стало бы первым шагом к ослаблению связей острова с Данией и его переориентации на Вашингтон без формальной аннексии.
Эти планы были публично подтверждены pаместителtv главы администрации Белого дома Стивеном Миллером, который в эфире CNN поставил под сомнение сам статус Гренландии. «Вопрос заключается в том, на каком основании Гренландия является колонией Дании. США и НАТО могут обеспечить безопасность острова. Очевидно, Гренландия должна добровольно стать частью США», — сказал он.
Эта риторика вызвала шок в Копенгагене. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что любые силовые действия США против Гренландии поставят под угрозу отношения внутри НАТО.
Время «ястребов»
Американист Малик Дудаков отметил, что на фоне краткосрочно успешной операции против Николаса Мадуро в Вашингтоне активизировались «ястребы» в администрации Трампа. По его мнению, они полагают, что наступил момент глобальной перекройки мира, и им следует воспользоваться ситуацией, «чтобы попытаться запугать и другие страны в регионе и, возможно, обеспечить получение контроля над Гренландией».
Что касается невоенных сценариев, то возможности у Соединенных Штатов в целом ограничены. Подавляющее большинство жителей Гренландии настроены против того, чтобы присоединяться к США, и весь местный политический класс тоже не настроен на то, чтобы становиться частью Америки".
По его прогнозу, Вашингтон попытается предложить экономически выгодные условия, например, долгосрочные инвестиции или «Договор о свободной ассоциации», аналогичный соглашениям с малыми островными государствами. «Но, опять же, даже этот сценарий, на мой взгляд, пока что выглядит не самым реалистичным», — добавил американист.
Политолог предположил, что администрация Трампа, пытаясь воспользоваться моментом, будет стремиться показать «серьезные победы» ближе к ключевым датам: 250-летию независимости США 4 июля, 80-летнему юбилею самого Трампа в июне 2026 года и выборам в Конгресс в ноябре. Он также указал на наличие у Вашингтона невоенных рычагов давления на Данию, например, в торговой сфере.
Если администрация Трампа, например, введет жесткие пошлины и закроет свой рынок, для датской экономики наступит очень тяжелый момент. Потому что Дания, например, сильно зависит от экспорта фармацевтической продукции.
Дудаков выразил мнение, что прямо сейчас вряд ли стоит ожидать резких шагов. «Трамп и его команда будут пытаться разработать хотя бы какой-то более-менее приемлемый сценарий, который можно будет реализовать с Гренландией. Но не факт, что это у них получится», — резюмировал он.