Американист: кто выиграл в раунде Трампа и Зеленского и как будут раздавать Украину

Улыбки на кончиках рапир
По итогам переговоров в Белом доме Владимиру Зеленскому и европейцам на словах удалось сплести целый клубок из формул, которыми теперь прикрывается нежелание Киева отдавать и так неизбежно утрачиваемые территории.
На колесо Трампа-грузовика в условиях дипломатического бездорожья в очередной раз попытались установить колодку, чтобы не откатился «в лапы России». Раньше это было «прекращение огня», но буквально за сутки Зеленский отказался от этого: на сцене теперь «гарантии безопасности».
Вся европейская камарилья, собравшаяся в банкетном зале, наперебой хвалила Его Императорское Величество Дональда Трампа за усилия по пути к миру. Президент Финляндии Стубб попробовал поиграть с историческими аналогиями: на встрече он выразил уверенность, что «решение конфликта в 2025 году будет найдено, так же как оно было найдено в 1944 году». А мы знаем, какое решение было найдено: союзная германским нацистам Финляндия терпела поражения от Красной армии и пошла на передачу территорий и нейтралитет. Теперь Стубб оправдывается за свои слова перед СМИ: «Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. То есть между этими ситуациями нет никакого сходства».
Европейские помощники Зеленского пытались создавать благостный тон в комнате, говорили о гарантиях по аналогии с 5-й статьей НАТО, пока проинструктированный премьером Британии Стармером Зеленский тихонько сидел на гигантском стуле и отыгрывал улыбку и миролюбие.
Что пообещал Трамп Зеленскому
Однако все это не очень-то помогло. В заявлениях Трампа хоть и прозвучали слова о «гарантиях безопасности», но сказано, что их готова предоставить Европа — в координации с США. В чем будет заключаться координация США, Трамп не уточнял. Судя по тому, как он вновь удовлетворенно комментировал согласие европейских стран повысить расходы на НАТО до 5%, Трамп под «координацией» может понимать поставки американских вооружений в Европу. По предоплате и в порядке очереди, а порядок этот угадать несложно: первым делом опустевшие склады собственно США. Затем поставки в Израиль и на Тайвань. Потом, возможно, в Европу.
На встрече с Зеленским Трамп выдал ворох дипломатических туше, которые главарю киевского режима приходилось стоически переносить: комментарии о том, что он надел пиджак (за час до этого на встрече с Келлогом Зеленский оторвался по полной и пришел в футболке), вывешенная перед носом карта с утраченными территориями. В дальнейшем офис Зеленского попытался представить это как карту, привезенную украинской (!) стороной, — даже несмотря на то, что глава киевского режима смеялся, хвалил карту Трампа и просил забрать ее с собой (возможно, из-за кривого английского осталось непонятым, что Зеленский в этот момент говорил о возврате территорий, но кто виноват — он вновь не пользовался помощью переводчика). Трамп тоже шутил: заявил, что попробует, как Зеленский, отменить выборы через три года. Звонкая оплеуха не только Украине, но и противникам Трампа из лагеря демократов.
Президент США еще раз подчеркнул, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, прекращение огня на Украине уже не требуется — мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий. На всех ситуативных передышках ВСУ поставлен жирный крест.
Будет ли встреча Путина и Зеленского
Трамп откликнулся на идею провести трехстороннюю встречу глав США, России и Украины и звонил Путину сразу по окончании переговоров в Белом доме. В Кремле рассказали о содержании звонка, но помощник президента Ушаков говорит только о продолжении прямых переговоров делегаций, а также о том, что «обсуждалась идея изучить возможность повышения уровня представителей России и Украины на переговорах». Пока что ни о каком однозначном согласии Москвы на встречу в верхах с участием Путина и Зеленского речь не идет.
В западных СМИ начались вбросы на упреждение — разумеется, со ссылкой на анонимные источники. Европа и США (!) якобы немедленно приступят к работе по предоставлению Киеву надежных гарантий безопасности: они будут сосредоточены на укреплении вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений. Таким образом они намерены «избежать требований России об ограничении численности вооруженных сил Киева». Это в полной мере отвечает и заявлению Урсулы фон дер Ляйен, сделанному накануне переговоров в США. Фиксируем отсутствие изменений в линии европейцев.
Нужно признать, на вчерашней встрече в Вашингтоне европейцам удалось раздергать четкость позиции Трампа, именно фонтан их заявлений определял повестку.
Несмотря на то что президент США остался на своей позиции по достижению мирного соглашения безо всякого прекращения огня, равно как и необходимости отказа Украины от части территорий в обмен на мир, его укутали в теплое одеяло европейской болтовни о намерении двигаться к миру — и в подобной конфигурации он не мог заявить о том, что США «умывают руки». Дональд Трамп подстелил соломку и оговорился, что в течение одной-двух недель станет понятно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Также вскоре на дипломатическую поверхность выйдет невозможность США брать на себя какие бы то ни было обязательства по «гарантиям безопасности» Украине, но, даже оставаясь немного в стороне, вчерашний раунд Трамп по очкам проиграл.