Американист: кто выиграл в раунде Трампа и Зеленского и как будут раздавать Украину

На встрече с Зеленским Трамп выдал ворох дипломатических туше, которые главарю киевского режима приходилось стоически переносить: комментарии о том, что он надел пиджак (за час до этого на встрече с Келлогом Зеленский оторвался по полной и пришел в футболке), вывешенная перед носом карта с утраченными территориями. В дальнейшем офис Зеленского попытался представить это как карту, привезенную украинской (!) стороной, — даже несмотря на то, что глава киевского режима смеялся, хвалил карту Трампа и просил забрать ее с собой (возможно, из-за кривого английского осталось непонятым, что Зеленский в этот момент говорил о возврате территорий, но кто виноват — он вновь не пользовался помощью переводчика). Трамп тоже шутил: заявил, что попробует, как Зеленский, отменить выборы через три года. Звонкая оплеуха не только Украине, но и противникам Трампа из лагеря демократов.