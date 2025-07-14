Американист: чем ответит Россия на изъятие замороженных активов в ЕС и США

Ответно в России с 2022 года применяется система счетов типа «С» для операций резидентов с нерезидентами в рублях, фактически — выплаты инвесторам идут, но пользоваться своими доходами, выводя их из России, они не могут — средства можно направить только на технические цели, например, уплату налогов в России или покупку облигаций федерального займа. При этом сумма на этих счетах сопоставима с объемом арестованных российских активов.



Несмотря на опасения европейцев по поводу финального шага в деле ареста российских активов, из США говорят: «У вас есть для этого четкие и убедительные правовые аргументы». Приводимые в Foreign Affairs «аргументы» с точки зрения права ничтожны, но это не помешало Конгрессу США, пользуясь ими же, принять в апреле 2024-го года закон № H.R.8038 «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», позволяющий во внесудебном порядке конфисковать замороженные российские суверенные активы. Псевдоправовые основания создали, но дальше не пошли.