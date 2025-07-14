Американист: чем ответит Россия на изъятие замороженных активов в ЕС и США

В преддверии анонсированного на понедельник заявления Дональда Трампа начался традиционный медиапрогрев.
«У Трампа есть полномочия конфисковать 5 млрд долларов российских активов!», «Направить средства на поддержку Украины!», «Усилить военную помощь Киеву!», — скандируют CBS News.
Там же выступил хорошо известный нам сенатор-республиканец Линдси Грэм* (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Как человек, который, по собственному заявлению, «имеет доступ к ушам Трампа» (а мы знаем, какие кружева он может на них развесить), Грэм призвал отслеживать решения по замороженным российским активам: «Ждите завтрашнего заявления. Следите за новостями об арестованных активах».
Грэм также сказал, что «наступает поворотный момент» в отношении российского вторжения, а Конгресс США «находится на пороге принятия самого масштабного пакета санкций в истории страны». Сенатор-демократ Ричард Блюменталь поддержал республиканского товарища по припадку, заявив, что «настало время» забрать замороженные в США российские активы.
Нужно понимать, что экономические риски удара по собственной финансовой системе стали мало беспокоить американские элиты в свете политической борьбы на международной арене. Вину за крах доллара, в случае чего, повесят на БРИКС: схема уже отработана. А желание «заставить Москву заплатить» мы уже видели пару месяцев назад на страницах Foreign Affairs.
Тогда американское издание писало, обращаясь к европейцам, что «пришло время использовать все 300 млрд долларов российских активов для защиты Украины от агрессии». Пока что европейцы нашли только один безопасный способ извлечения прибыли для последующей помощи Украине — использование российских замороженных средств в высокорисковых фондовых операциях с соответствующей высокой доходностью. Само тело российских активов по-прежнему формально остается замороженным и нетронутым внутри европейских депозитариев — хотя по факту произошло настоящее надругательство над римским узусом, узуарий самопровозгласился узуфруктуарием и извлекает доход от грабежа.
Ответно в России с 2022 года применяется система счетов типа «С» для операций резидентов с нерезидентами в рублях, фактически — выплаты инвесторам идут, но пользоваться своими доходами, выводя их из России, они не могут — средства можно направить только на технические цели, например, уплату налогов в России или покупку облигаций федерального займа. При этом сумма на этих счетах сопоставима с объемом арестованных российских активов.
Несмотря на опасения европейцев по поводу финального шага в деле ареста российских активов, из США говорят: «У вас есть для этого четкие и убедительные правовые аргументы». Приводимые в Foreign Affairs «аргументы» с точки зрения права ничтожны, но это не помешало Конгрессу США, пользуясь ими же, принять в апреле 2024-го года закон № H.R.8038 «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», позволяющий во внесудебном порядке конфисковать замороженные российские суверенные активы. Псевдоправовые основания создали, но дальше не пошли.
Однако и здесь, если открытый грабеж все-таки состоится, у России есть ответ — и уже не совсем зеркальный. Подписанный в мае прошлого года указ Владимира Путина позволяет после гипотетического отъема в США суверенных активов российского правительства конфисковать активы частных лиц, собственность американских граждан, компаний и банков — разумеется, все в рамках закона, по суду.
Товарищи Хиллари Клинтон из Колумбийского университета на страницах газет распространяли идею, что арест активов заставит Россию сесть за стол переговоров, а Украина будет иметь лучшую переговорную позицию — ранее эти пассажи были адресованы европейцам. Боитесь, что инвесторы покинут Старый Свет, если вы распотрошите Россию на 300 миллиардов? Какие глупости! «Они же не ушли, когда европейские страны заморозили активы Кремля три года назад, а грань между бессрочной заморозкой активов и их конфискацией постепенно стирается. Страх оттока капитала преувеличен! Преимущества ареста активов намного перевешивают риски», — пишут в этих духоподъемных статьях.
Для Америки хорошо, если Европа разобьется головой о борьбу с Россией. Но для части американской элиты еще лучше, если о эту борьбу разобьется Дональд Трамп. Он, со своей стороны, конечно, хочет подстелить соломку и лишить Конгресс права контролировать свои действия в отношении санкционного давления на Россию, но такая концентрация власти в руках президента непозволительна, как и его попытки установить «своего человека» на пост главы ФРС. При этом Трамп с завидным усердием ввязывается в болота конфликтов и битв, которые не в силах разрешить однозначно в свою пользу, отталкивает прежних соратников и во многом идет на поводу навязываемой ему повестки.
Байдена ласкали и убаюкивали его приближенные и домочадцы, штампуя подписи с помощью автопера — Трампу ласкают уши хвалебные оды дрессированных чиновников, а он, кажется, и сам с радостью подпишет нужный указ, сдобренный хорошей порцией лести и увещеваниями о том, как он своим росчерком пера делает Америку снова великой.
«Определенно, тщеславие — мой самый любимый из грехов».
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