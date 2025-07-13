Американист: чем грозит США финансирование Украины из замороженных активов России

США жертвуют инвестициями в свою экономику
По данным CBS News, администрация Трампа рассматривает конфискацию российских активов, замороженных в американских и европейских юрисдикциях. В США заблокировано менее $10 млрд российских средств, тогда как в Европе — около €250 млрд. Европейские партнеры уже используют доходы от замороженных российских средств для поддержки Киева.
Американист Малек Дудаков призывает относиться к таким новостям со скепсисом. «Изъятие активов потребует длительных судебных процедур — это нельзя сделать одним президентским указом. Хоть суммы небольшие, другие страны, которые вложили в экономику США гораздо больше денег, Китай, например, или монархии Персидского залива, поймут, что лучше завязывать с инвестициями в американские активы. Это будет четким сигналом для них», — пояснил эксперт.
Политолог Константин Блохин в разговоре с ВФокусе Mail допустил, что американцы могут пойти по европейскому пути. Однако также подчеркнул, что подобные меры вряд ли смогут кардинально изменить траекторию российской внешней политики.
«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Россия все равно демонстрирует 4%-ый экономический рост. Все эти меры принуждения не работают. Единственный результат, который я вижу после разморозки российских активов и передачи денег Украине, — полный крах стратегии Белого дома», — заключил Блохин.
Трамп усиливает Китай ресурсами России
С момента прихода к власти президент США Дональд Трамп рассматривал именно Китай как основную угрозу своей национальной безопасности, а не Россию. Стратегия ослабления Пекина, в первую очередь, предполагала разрушение российско-китайского стратегического партнерства путем переманивания Москвы на сторону Запада, считают опрошенные ВФокусе Mail эксперты. По логике республиканцев, оторвать Россию от Китая можно, нормализовав американо-российские отношения и вернув Москву в свою орбиту влияния.
«Если администрация Трампа выберет путь конфискации активов, это сделает его политику неотличимой от курса Джо Байдена. При этом несколько миллиардов долларов никак не изменят положение Украины», — добавил Дудаков.
В результате США могут не только потерять Россию как потенциального партнера против Китая, но и укрепить стратегическое партнерство Москвы с Пекином, Тегераном и Пхеньяном на антиамериканской основе.