Американист: чем грозит США финансирование Украины из замороженных активов России

Американист Малек Дудаков призывает относиться к таким новостям со скепсисом. «Изъятие активов потребует длительных судебных процедур — это нельзя сделать одним президентским указом. Хоть суммы небольшие, другие страны, которые вложили в экономику США гораздо больше денег, Китай, например, или монархии Персидского залива, поймут, что лучше завязывать с инвестициями в американские активы. Это будет четким сигналом для них», — пояснил эксперт.