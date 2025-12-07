Американист Алхименков заявил о вынужденном отстранении Иванки Трамп от дел отца

«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — пояснил он в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, финансовые и политические элиты Нью-Йорка, с которыми раньше была тесно связана семья Трампа, более либеральны в своих взглядах, и Иванка ради сохранения бизнес-связей немного дистанцировалась от политики отца.
Ранее Трамп заявил, что все его дети потенциально могли бы стать главами государства.
Телеканал CNN также отмечал, что Трамп полностью доверяет переговорщику по Украине и по совместительству своему зятю Джареду Кушнеру.