Американист Алхименков заявил о вынужденном отстранении Иванки Трамп от дел отца

Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка, выполнявшая в его первом президентском сроке роль влиятельного советника, сейчас вынужденно отстранилась от политики своего отца, отметил кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков.

Источник: whitehouse

«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — пояснил он в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, финансовые и политические элиты Нью-Йорка, с которыми раньше была тесно связана семья Трампа, более либеральны в своих взглядах, и Иванка ради сохранения бизнес-связей немного дистанцировалась от политики отца.

Ранее Трамп заявил, что все его дети потенциально могли бы стать главами государства.

Телеканал CNN также отмечал, что Трамп полностью доверяет переговорщику по Украине и по совместительству своему зятю Джареду Кушнеру.