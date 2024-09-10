Житель США 30 лет подпирал дверь камнем за 100 тысяч долларов

По словам продавца, этот кусок метеорита упал на землю у него на глазах еще в 1930-х, из любопытства он тогда отправился на поиски, нашел булыжник, выкопал еще теплым и принес на ферму. Шутки ради продавец пообещал подарить камень вместе с домом.