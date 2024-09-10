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Житель США 30 лет подпирал дверь камнем за 100 тысяч долларов

Оказалось, что это фрагмент метеорита.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Порой самые обычные вещи могут оказаться невероятно ценными, если к ним присмотреться. Иногда — ценными буквально: именно это случилось на днях с мичиганским фермером, который выяснил, что полжизни подпирал дверь настоящим сокровищем.

О необычном случае рассказало издание LadBible. Мужчина купил ферму в городе Эдмор, штат Мичиган, в 1988 году. Когда предыдущий владелец показывал дом, внимание покупателя привлек необычный камень, которым была подперта дверь сарая.

По словам продавца, этот кусок метеорита упал на землю у него на глазах еще в 1930-х, из любопытства он тогда отправился на поиски, нашел булыжник, выкопал еще теплым и принес на ферму. Шутки ради продавец пообещал подарить камень вместе с домом.

Сделка состоялась, и новый владелец оставил камень подпирать ту же самую дверь — а недавно решил обратиться к специалистам по поводу его стоимости. Экспертизу провела Монализа Сирбеску, сотрудница геологического факультета Университета центрального Мичигана. Изучив камень с помощью рентгенофлуоресцентного анализа, она сообщила, что его состав крайне необычен: 88% железа и 12% никеля.

Обычно, по словам Сирбеску, в таких камнях 95% железа, а остальное занимают тяжелые металлы вроде никеля, галлия или золота. А вот никель — довольно редкий металл на земле, и весьма ценный: в результате камень оценили в 100 тысяч долларов.

Что теперь будет делать с находкой владелец, который не только подпирал камнем дверь, но даже давал его детям, чтобы они показали находку в школе, пока неизвестно.

Ранее рассказывали, как бедный индиец нашел в земле алмаз, также стоящий 100 тысяч долларов.