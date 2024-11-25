Американец поймал рыбу и установил рекорд. В чем там дело

Американец поймал крупного краснохвостого луциана в штате Джорджия и установил уникальный рекорд, сообщает портал AllOnGeorgia.
24-летний Маркус М. Хэннон поймал краснохвостого луциана (Lutjanus synagris) весом 2 фунта 15,8 унции (1,35 кг) у берегов города Саванна в Джорджии. Общая длина рыбы составила 18 ⅜ дюйма (46 см), а обхват — 12 ½ дюйма (почти 32 см). В качестве наживки Хэннон использовал мясо краба-скрипача и оснастку с двумя круглыми крючками и грузилом.
Рекордный улов Хэннона будет отмечен сертификатом, подписанным губернатором штата, комиссаром Департамента природных ресурсов и директором Отдела прибрежных ресурсов Джорджии.
При этом власти напомнили, рыбаки в Джорджии должны иметь действующую лицензию на любительскую рыбалку, разрешение на морскую рыбалку (SIP) и соблюдать ограничения по размеру и количеству выловленных рыб.
В конце октября в Австралии возле поймали громадного сельдяного короля, представителей этого вида также называют «рыба судного дня». Столь грозное наименование обитатель глубин получил из-за легенды, согласно которой высшие силы посылают эту рыбу в качестве предупреждения. Как правило, сельдяные короли плавают на глубине 1 тыс. м, их тела при этом сохраняют вертикальное положение.
До этого в штате Мэриленд (США) рыбак Джереми Купер выловил необычную для этой местности рыбу — красного паку. Эта рыба отличается «человеческими зубами». Красный паку относится к семейству пираньевых. Такая рыба питается фруктами, орехами и насекомыми, иногда представителей вида называют «пираньи-вегетарианцы». Эти рыбы достигают в длину 3 футов (около 90 см) и весят до 55 фунтов (24,9 кг). В неволе при соответствующем уходе могут прожить до 15−25 лет.