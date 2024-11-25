Американец поймал рыбу и установил рекорд. В чем там дело

До этого в штате Мэриленд (США) рыбак Джереми Купер выловил необычную для этой местности рыбу — красного паку. Эта рыба отличается «человеческими зубами». Красный паку относится к семейству пираньевых. Такая рыба питается фруктами, орехами и насекомыми, иногда представителей вида называют «пираньи-вегетарианцы». Эти рыбы достигают в длину 3 футов (около 90 см) и весят до 55 фунтов (24,9 кг). В неволе при соответствующем уходе могут прожить до 15−25 лет.