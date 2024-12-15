Американец попытался вернуть в библиотеку книгу о бейсболе 50 лет спустя

«Когда вы переезжаете и упаковываете вещи, вы ведь не просматриваете каждую книгу, а просто складываете все в коробки», — объясняет Чак, который сменил за жизнь много городов. Пять или шесть лет назад мужчина решил пересмотреть все свои книги, и вдруг увидел, что одна из них вручную подписана номером по системе десятичной классификации Дьюи (ей пользуются библиотеки в США).