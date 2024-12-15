Американец попытался вернуть в библиотеку книгу о бейсболе 50 лет спустя

Канун Нового года — отличное время, чтобы закрыть долги и поступить по совести. В поступках, полных заботы и доброты, уже самих по себе, есть нечто рождественское. Именно такая чудесная история произошла на днях в Детройте. Мужчина принес в районную библиотеку книгу, которую взял 50 лет назад и, разумеется, не вернул. Библиотекари поблагодарили его за смелость — и разрешили оставить книгу себе.
Рождественской историей поделилось The Associated Press. Ее героя зовут Чак Хильдебрандт. Чаку 63 года и он родился в Чикаго. В 13 лет он поехал в гости к родным в Уоррен, небольшой городок около Детройта, чтобы отметить там День благодарения.
Там он заглянул в библиотеку и взял почитать книжку «Самые безумные звезды бейсбола», потому что был большим бейсбольным фанатом в юности. Это случилось в 1974 году, а вернуть книгу Чак решился только сейчас.
«Когда вы переезжаете и упаковываете вещи, вы ведь не просматриваете каждую книгу, а просто складываете все в коробки», — объясняет Чак, который сменил за жизнь много городов. Пять или шесть лет назад мужчина решил пересмотреть все свои книги, и вдруг увидел, что одна из них вручную подписана номером по системе десятичной классификации Дьюи (ей пользуются библиотеки в США).
Внутри книги мужчина нашел вкладыш и прочел, что он должен вернуть ее в Библиотеку Уоррена 4 декабря 1974 года. Хильдебрандт признался, что решил подождать, пока его долг не будет составлять ровно 50 лет — он подумал, что библиотека наверняка расскажет о такой задолженности публично, и круглая дата не повредит (хотя, возможно, все эти годы он просто набирался смелости).
Недавно Чак встретился с директором библиотеки Оксаной Урбан, и предложил ей рассказать о его долге публично. Директор объяснила, что долг Чаку простят, а книгу он может оставить себе.
Это же она подтвердила местной газете: «Многие не находят смелости вернуться и предстать перед библиотечным судом. Но в данном случае никакого суда и быть не могло: книга пропала из нашей системы, так что мы и не знали, что ее у нас брали».
Книга осталась стоять на книжной полке дома у Чака, а сам мужчина решил все же как-то отплатить библиотекарям за доброту: он собирает пожертвование на сумму 4 564 доллара, которое намерен передать общественной организации, пропагандирующей чтение. Именно такой штраф мужчине, по его подсчетам, пришлось бы заплатить. Сам Чак вложил в пожертвование одну десятую внушительной суммы — 457 долларов.
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