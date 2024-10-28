Американец нашел на парковке купюру и выиграл миллион долларов в лотерею

Уже через несколько дней Хикс прибыл в штаб-квартиру лотереи, где ему предстояло принять решение, как именно получить свой выигрыш: получать по $50 тыс. в течение 20 лет или получить единовременную выплату в $600 тыс. Он остановился на втором варианте, и после удержания налогов штата и федеральных налогов, получил на руки $429 007 (₽41,4 млн).