Американец нашел на парковке купюру и выиграл миллион долларов в лотерею

Плотник по имени Джерри Хикс из города Баннер Элк (Северная Каролина, США) нашел на парковке магазина купюру номиналом $20 и потратил ее на лотерейный билет, который принес ему приз в размере $1 млн (более ₽96 млн). Об этом сообщает CNN.
Американец направился за лотерейным билетом Extreme Cash сразу после того, как нашел купюру.
«На самом деле у них не было того билета, который я искал, поэтому я купил этот», — сказал он.
Уже через несколько дней Хикс прибыл в штаб-квартиру лотереи, где ему предстояло принять решение, как именно получить свой выигрыш: получать по $50 тыс. в течение 20 лет или получить единовременную выплату в $600 тыс. Он остановился на втором варианте, и после удержания налогов штата и федеральных налогов, получил на руки $429 007 (₽41,4 млн).
Мужчина признался, что использует эти деньги, чтобы выйти на пенсию после 56 лет работы плотником. Также он намерен отдать часть денег своим детям. Но перед этим Джерри Хикс планирует насладиться своим выигрышем:
«Мы отправимся прямиком в Golden Corral (американская сеть ресторанов) и съедим все, что там есть», — сказал он.
Ранее житель Южной Каролины (США) выиграл $300 тыс. (около 29 млн руб.) в лотерею Carolina Cash, хотя изначально даже не хотел участвовать в розыгрыше. Лотерейные билеты он случайно заметил в магазине в городе Сенека и не собирался их покупать.
До этого 58-летний Майкл Бакнер из Южной Каролины купил билет лотереи Mega Multiplier, хотя изначально хотел съездить в казино. В итоге он выиграл $2 млн (около 193 млн руб.). Деньги счастливчик планировал потратить на оплату счетов, частью суммы он думал поделиться с родственниками, а оставшиеся средства отложить.