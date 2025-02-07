Американцы рассказали, как выглядит их идеальный день

Как выглядит идеальный день? Наверное, в него нужно выспаться, вкусно поесть, заняться любимыми делами и посвятить время близким? Или лучше позалипать в телевизоре, подремать и поболтать по телефону?
Ответы могут отличаться у каждого — тем интереснее, как они выглядят у людей другой культуры. В недавнем опросе о своем дне мечты рассказали жители США: результатами поделился сайт Talker Research.
Социологи опросили 2000 американцев и попросили их разбить 24 часа по категориям дел, за которыми те хотели бы провести эти сутки. Некоторые результаты могут показаться неожиданными.
Так, например, сон у американцев не слишком в чести: в «идеальных сутках» на него нашлось всего 6,9 часа. Вставать же в этот день люди и вовсе предлагают в среднем в 7:48 утра — многие бы сказали, что на этом вся идеальность и заканчивается.
Следующее по длительности занятие — общение, на которое суммарно уйдет 4,4 часа: респонденты намерены пообщаться три часа с родными, а еще 1,4 часа — с друзьями.
В дополнение к этому — время на гаджеты: 3 часа займет просмотр телевизора и 1,5 часа — залипание в телефон.
Еще два часа американцы готовы потратить на еду, 1,5 часа на прослушивание музыки, 1,4 часа на свои хобби и 1,1 часа — на домашних животных.
Остается совсем немного времени, а еще столько нужно успеть! 48 минут респонденты предлагают потратить на занятия спортом, еще 48 — на шопинг, а оставшиеся 42 минуты — вздремнуть в перерыве между кучей сделанных дел.
Тут можно заметить, что на работу в идеальном дне времени совсем не остается — но, с другой стороны, если некоторые (или все) из перечисленных дел делать одновременно, можно успеть гораздо больше (или просто дольше вздремнуть).
О том, как больше успевать и сделать каждый день таким, по сравнению с которым идеальный американский померкнет, рассказываем в отдельном материале.