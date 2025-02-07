Американцы рассказали, как выглядит их идеальный день

Так, например, сон у американцев не слишком в чести: в «идеальных сутках» на него нашлось всего 6,9 часа. Вставать же в этот день люди и вовсе предлагают в среднем в 7:48 утра — многие бы сказали, что на этом вся идеальность и заканчивается.