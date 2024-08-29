Американцы начали скупать бункеры Судного дня

В частности, владелец компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард отметил, что заказы стали поступать ежедневно. «Интерьеры моих бункеров похожи на жилые дома, и любой, кто их увидит, подумает, что находится в гостиничном номере», — заявил он, добавив, что работает с клиентами высокого класса, которые «не хотят страдать и находиться в металлической коробке, а хотят жить в чем-то, что напоминает роскошное бомбоубежище». Он утверждает, что компания продает как минимум один бункер в день.