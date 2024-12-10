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Алжир и Афганистан возглавили топ опасных стран для туризма в 2025 году

Эксперты составили антирейтинг государств по безопасности для поездок.

Источник: Вокруг Света

Вы только представьте, что в Дании есть специальная компания, которая целыми днями только и делает, что анализирует риски путешествий. Ее специалисты обрабатывают тонны информации, чтобы представить туристам список стран, где лишний раз появляться не стоит. Эта компапния называется Riskline, и в преддверии Нового года она представила рейтинг государств, где гостям не очень-то и рады. Представляем топ-15 этих стран.

Авторы рейтинга отмечают, что в последнее время ситуация с безопасностью ухудшилась в 77 странах. Наиболее критично — на Ближнем Востоке. Израиль, сектор Газа, Ливан, Иран вошли в категорию «крайне опасных». Еще одно место, где ситуация с безопасностью за последний год резко ухудшилась, это Новая Каледония, заморская территория Франции, которую недавно посетил Эмманюэль Макрон.

«Но не только там путешественникам следует быть осторожными: Буркина-Фасо, Ливия и Мьянма теперь тоже в списке самых опасных стран, — отмечают авторы исследования. — А Сомали, Сирия, Судан, Йемен и, наконец, Украина уже несколько лет считаются зонами повышенного риска».

Топ-15 стран, опасных для путешественников в 2025 году

  • Алжир;
  • Афганистан;
  • Бангладеш;
  • Венесуэла;
  • Гаити;
  • Иран;
  • Йемен;
  • Камерун;
  • Ливия;
  • Мьянма;
  • Сирия;
  • Сомали;
  • Судан;
  • Украина;
  • ЦАР.

В список опасных попали также Мальдивы, которые долгое время сохраняли за собой статус чрезвычайно безопасного места. Из-за растущей политической нестабильности в сочетании с ростом социальной напряженности и религиозного экстремизма «райский» архипелаг в Индийском океане примкнул к категории стран «среднего риска».

Как изменились позиции стран Европы

Кроме того, в Riskline отмечают, что даже в Европе, которая традиционно выглядит безопасной, показатели рисков повысились. Особенно это касается Франции, Испании, Швеции и Великобритании, которые перешли в категорию «умеренного риска» в связи с ростом числа политических беспорядков, публичных протестов и экологических проблем.

Но есть и хорошие новости. Во многих странах Европы риски путешествий остаются крайне низкими.

Самые безопасные страны и города мира для путешествий

«Германия, Швейцария, Люксембург, Бельгия, Финляндия, Исландия и Норвегия возглавляют список особенно безопасных стран для путешествий, — отмечают исследователи. — За пределами Европы Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Япония считаются идеальными направлениями для беззаботного и расслабленного путешествия».

Назвали эксперты и самый безопасный город в мире. Им оказался Берн. Сразу за ним следуют Доха, Мельбурн, Монреаль, Маскат, Оттава и Сеул, где недавно решили всерьез бороться с одиночеством.