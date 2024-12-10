Алжир и Афганистан возглавили топ опасных стран для туризма в 2025 году

Вы только представьте, что в Дании есть специальная компания, которая целыми днями только и делает, что анализирует риски путешествий. Ее специалисты обрабатывают тонны информации, чтобы представить туристам список стран, где лишний раз появляться не стоит. Эта компапния называется Riskline, и в преддверии Нового года она представила рейтинг государств, где гостям не очень-то и рады. Представляем топ-15 этих стран.
Авторы рейтинга отмечают, что в последнее время ситуация с безопасностью ухудшилась в 77 странах. Наиболее критично — на Ближнем Востоке. Израиль, сектор Газа, Ливан, Иран вошли в категорию «крайне опасных». Еще одно место, где ситуация с безопасностью за последний год резко ухудшилась, это Новая Каледония, заморская территория Франции, которую недавно посетил Эмманюэль Макрон.
«Но не только там путешественникам следует быть осторожными: Буркина-Фасо, Ливия и Мьянма теперь тоже в списке самых опасных стран, — отмечают авторы исследования. — А Сомали, Сирия, Судан, Йемен и, наконец, Украина уже несколько лет считаются зонами повышенного риска».
Топ-15 стран, опасных для путешественников в 2025 году
- Алжир;
- Афганистан;
- Бангладеш;
- Венесуэла;
- Гаити;
- Иран;
- Йемен;
- Камерун;
- Ливия;
- Мьянма;
- Сирия;
- Сомали;
- Судан;
- Украина;
- ЦАР.
В список опасных попали также Мальдивы, которые долгое время сохраняли за собой статус чрезвычайно безопасного места. Из-за растущей политической нестабильности в сочетании с ростом социальной напряженности и религиозного экстремизма «райский» архипелаг в Индийском океане примкнул к категории стран «среднего риска».
Как изменились позиции стран Европы
Кроме того, в Riskline отмечают, что даже в Европе, которая традиционно выглядит безопасной, показатели рисков повысились. Особенно это касается Франции, Испании, Швеции и Великобритании, которые перешли в категорию «умеренного риска» в связи с ростом числа политических беспорядков, публичных протестов и экологических проблем.
Но есть и хорошие новости. Во многих странах Европы риски путешествий остаются крайне низкими.
Самые безопасные страны и города мира для путешествий
«Германия, Швейцария, Люксембург, Бельгия, Финляндия, Исландия и Норвегия возглавляют список особенно безопасных стран для путешествий, — отмечают исследователи. — За пределами Европы Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Япония считаются идеальными направлениями для беззаботного и расслабленного путешествия».
Назвали эксперты и самый безопасный город в мире. Им оказался Берн. Сразу за ним следуют Доха, Мельбурн, Монреаль, Маскат, Оттава и Сеул, где недавно решили всерьез бороться с одиночеством.