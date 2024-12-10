Алжир и Афганистан возглавили топ опасных стран для туризма в 2025 году

Вы только представьте, что в Дании есть специальная компания, которая целыми днями только и делает, что анализирует риски путешествий. Ее специалисты обрабатывают тонны информации, чтобы представить туристам список стран, где лишний раз появляться не стоит. Эта компапния называется Riskline, и в преддверии Нового года она представила рейтинг государств, где гостям не очень-то и рады. Представляем топ-15 этих стран.