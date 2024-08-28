Алёша, Штирлиц и Светличная. Странная судьба Владимира Ивашова

28 августа 1939 года родился Владимир Ивашов — советский актер, народный артист РСФСР, сыгравший Алешу Скворцова в «Балладе о солдате» и всю жизни любивший Светлану Светличную.
Владимир Ивашов прожил всего 55 лет, и большую часть своей короткой жизни он провёл в тени Алеши Скворцова — главного героя фильма Григория Чухрая «Баллада о солдате», покорившей весь мир истории простого солдата, который за свой подвиг получил короткий отпуск.
Поездка Алёши к матери вызвала настоящий фурор — фильм Чухрая получил множество призов международных кинофестивалей, был номинирован на «Оскар» за сценарий, а сам Ивашов претендовал на приз BAFTA. И вряд ли 20-летний студент ВГИКа тогда понимал, как отразится на нём звездная роль в столь юном возрасте.
Ивашов вместо Стриженова
Пожалуй, Владимир Ивашов — очень наглядный пример социальных лифтов, которые существовали в СССР. Родился он 28 августа 1939 года в обычной рабочей семье — правда, в Москве. Пережил войну, отучился в школе — и поступил на актерский факультет ВГИКа, в мастерскую известного режиссера Григория Козинцева. Дальнейшее зависело уже от него — и от счастливого случая, конечно. И такой случай подвернулся в лице начинающего режиссера Григория Чухрая, который уже прославился после драмы о Гражданской войне «Сорок первый».
Чухрай собирался снимать ещё одну драму о войне, на этот раз о Великой Отечественной — он сам был на фронте, служил в воздушно-десантных войсках, был ранен и имел много боевых наград. Сценарий написал сам при участии известного сценариста Валентина Ежова, сам же пробивал его через косность советских киночиновников, которые никак не могли понять, как можно снимать войну вдали от фронта.
Ивашов попал в «Балладу о солдате» случайно. Поначалу на главные роли были утверждены совсем другие актеры — Олег Стриженов и Лилия Алёшникова, но затем Чухрай попал в больницу, где понял, что нужен совсем другой подход, — и пригласил совсем молодых студентов, Ивашова из ВГИКа и 18-летнюю Жанну Прохоренко из Школы-студии МХАТ.
Пожалуй, именно этот дуэт и помог режиссеру в конце концов «пробить» свой фильм, хотя ему пришлось дойти до Хрущева, но усилия окупились сторицей — международный успех фильма намного превзошел все ожидания. Чухрай в одночасье стал одним из ведущих режиссеров Советского Союза, а юные Ивашов и Прохоренко — звездами.
«Не ожидала, что он выберет меня»
Но съемки в «Балладе…» обернулись для Ивашова ещё и изменением его семейного статуса. На курсе Ромма училась студентка Светлана, которая, подобно многим её сверстницам, была влюблена в исполнителя роли Алёши Скворцова; и вдруг этот актер оказался с ней в одной мастерской, где были и совместные этюды, и объятия, и поцелуи. И внезапно оказалось, что их чувства взаимны, — они расписались в 1961-м, в том же году родился их первенец, а после окончания института оба поступили в Театр-студию киноактера. Фамилия Светланы была Светличная.
«Я завидовала сама себе. Все девчонки были влюблены в Володю Ивашова, я не ожидала, что он выберет меня», — рассказывала актриса в интервью aif.ru.
Быт молодой семьи сложно назвать простым. Первое время они жили в одной комнате в коммуналке с родителями Ивашова, при этом мечтая о больших ролях и блестящей карьере. У них поначалу всё получалось — ещё во время учёбы Ивашов снялся в ведущих ролях в фильмах «Тучи над Борском» и «Семь нянек», в 1965-м сыграл Печорина в картине Станислава Ростоцкого «Герой нашего времени».
У Светличной ситуация была чуть скромнее, но и её после «Стряпухи» Эдмона Кеосаяна начали узнавать зрители… Но гораздо чаще им обоим предлагали эпизоды — актриса винила в этом свою внешность, которая явно выбивалась из советских стандартов. А про Ивашова много позже советская пресса напишет, что режиссерам нужен не он сам, а его узнаваемая внешность.
«Он любил меня по-настоящему»
Работа в кино — серьезное испытание для любой семьи. Долгие отлучки на съемки, неустроенность, ревность к успехам или партнерам по фильмам. Светличной приписывали романы и с режиссерами, и с актерами, а она сама называла себя «влюбчивой». Эти слухи наверняка доходили до Ивашова — но он реагировал на удивление спокойно. Даже когда Светличную после роли Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука» объявили «секс-символом», в их семье не произошло ровным счетом ничего.
«Я была ревнива. А Володя, может, и ревновал, но никогда не подавал вида, — рассказывала актриса нашему изданию. — Но я никогда не лазила по его карманам — это было табу. И только когда его не стало, обнаружила дневник, в котором он мне посвящал много хороших слов. Он действительно любил меня по-настоящему».
Нельзя сказать, что они не снимались. Но и у Светличной не было роли ярче, чем тот небольшой эпизод у Гайдая, — хотя были и Габи в «Семнадцати мгновениях весны», и Надя в «Место встречи изменить нельзя». У Ивашова заметных ролей оказалось побольше — он играл адъютанта Перова в двух фильмах про «Неуловимых мстителей», того самого, что пел про «Русское поле», и Максима Максимовича Исаева — будущего Штирлица — в экранизации «Бриллиантов для диктатуры пролетариата».
Кино для них обоих закончилось в начале 90-х — они разом ушли из Театра-студии киноактера и перестали принимать предложения новых ролей.
«Материально было очень сложно, — вспоминала Светличная. — Володя работал на стройке. Я тогда еще не получала пенсию, поэтому ходила убирать чужую квартиру. Мыла окна, полы, стирала. Хозяин сначала растерялся, говорил, что не может видеть у себя в домработницах Светлану Светличную, но я его успокоила: “Пусть вас это не смущает”».
Сгорел Ивашов в одночасье — у него обострилась язва желудка, его положили в больницу, сделали операцию… Он умер в ночь на 23 марта 1995-го, успев тайком попрощаться с женой. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище.