Алёша, Штирлиц и Светличная. Странная судьба Владимира Ивашова

Но съемки в «Балладе…» обернулись для Ивашова ещё и изменением его семейного статуса. На курсе Ромма училась студентка Светлана, которая, подобно многим её сверстницам, была влюблена в исполнителя роли Алёши Скворцова; и вдруг этот актер оказался с ней в одной мастерской, где были и совместные этюды, и объятия, и поцелуи. И внезапно оказалось, что их чувства взаимны, — они расписались в 1961-м, в том же году родился их первенец, а после окончания института оба поступили в Театр-студию киноактера. Фамилия Светланы была Светличная.