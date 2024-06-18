Аляска ограничит поток туристов

Столица Аляски Джуно — небольшой город у пролива Гастино Чаннел. Его население — всего 32 тысячи человек. В прошлом году Джуно посетили 1,65 млн пассажиров на круизных лайнерах (поток туристов вырос на 23% по сравнению с 2022 годом). Нетрудно догадаться, что это мешает спокойной жизни горожан. О ситуации рассказала газета The Guardian.
Конечно, многим предпринимателям это на руку, и туристы приносят деньги, но большинству жителей Джуно не нравятся постоянно стрекочущие над головой вертолеты, толпы на улицах и туристических тропах. Не говоря уже о том, что туристы вредят природе.
Чтобы соблюсти баланс между прибылью и заботой о жителях, город заключил договор с круизной компанией: теперь с воскресенья по понедельник Джуно будут посещать не больше 16 тыс человек, а по субботам — не более 12. Город, появившийся как место стоянки горняков в эпоху Золотой лихорадки, на такой поток явно не рассчитан.
Александра Пирс, менеджер города по туризму, объясняет, что если не ограничить поток туристов, он продолжит расти — а передышка даст городу возможность поработать над инфраструктурой.
Туризм важная часть нашей экономики и мы не хотим никого обидеть, но нужно соблюдать баланс, ведь местные жители должны быть на первом месте.
Жительница города Карла Харт, которая уже много лет выступает против туристов, настроена не так оптимистично: она уверена, что цифры ничего не меняют.
После пандемии в круизной индустрии произошел настоящий бум: кораблей становится больше, а сами они — крупнее. Некоторые корабли привозят до 6000 пассажиров, и если верить инсайдерам, это не предел.
Карла добавляет, что туристы не просто мешают жителям, но и портят окружающую среду, ведь каждый круизный лайнер — это вредные выбросы в воду и воздух. Никто из жителей маленького укромного городка в горах на такое не рассчитывал.
«Перед администрацией стояла задача ограничить поток туристов, но с новыми ограничениями город могут посетить 2,5 миллиона туристов, то есть еще больше», — напоминает об арифметике Карла. Сама она предлагает другие лимиты: запретить кораблям, на которых больше, чем 250 пассажиров, швартоваться в городе в субботу.
«Суть нашего предложения, — объясняет она, — выбить хотя бы один день в неделю, в который все жители могут выдохнуть и насладиться родным городом».
Местные жители по всему миру борются с туристами разными способами: вводят сборы, штрафы или закрывают достопримечательности, а в одном японском городке и вовсе поставили забор.
Георгий Мазуркевич