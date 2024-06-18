Аляска ограничит поток туристов

Чтобы соблюсти баланс между прибылью и заботой о жителях, город заключил договор с круизной компанией: теперь с воскресенья по понедельник Джуно будут посещать не больше 16 тыс человек, а по субботам — не более 12. Город, появившийся как место стоянки горняков в эпоху Золотой лихорадки, на такой поток явно не рассчитан.