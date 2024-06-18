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Аляска ограничит поток туристов

В прошлом году круизные лайнеры привезли в столицу полуострова полтора миллиона человек.

Столица Аляски Джуно — небольшой город у пролива Гастино Чаннел. Его население — всего 32 тысячи человек. В прошлом году Джуно посетили 1,65 млн пассажиров на круизных лайнерах (поток туристов вырос на 23% по сравнению с 2022 годом). Нетрудно догадаться, что это мешает спокойной жизни горожан. О ситуации рассказала газета The Guardian.

Конечно, многим предпринимателям это на руку, и туристы приносят деньги, но большинству жителей Джуно не нравятся постоянно стрекочущие над головой вертолеты, толпы на улицах и туристических тропах. Не говоря уже о том, что туристы вредят природе.

Чтобы соблюсти баланс между прибылью и заботой о жителях, город заключил договор с круизной компанией: теперь с воскресенья по понедельник Джуно будут посещать не больше 16 тыс человек, а по субботам — не более 12. Город, появившийся как место стоянки горняков в эпоху Золотой лихорадки, на такой поток явно не рассчитан.

Александра Пирс, менеджер города по туризму, объясняет, что если не ограничить поток туристов, он продолжит расти — а передышка даст городу возможность поработать над инфраструктурой.

Туризм важная часть нашей экономики и мы не хотим никого обидеть, но нужно соблюдать баланс, ведь местные жители должны быть на первом месте.

Александра Пирс
менеджер города по туризму

Жительница города Карла Харт, которая уже много лет выступает против туристов, настроена не так оптимистично: она уверена, что цифры ничего не меняют.

После пандемии в круизной индустрии произошел настоящий бум: кораблей становится больше, а сами они — крупнее. Некоторые корабли привозят до 6000 пассажиров, и если верить инсайдерам, это не предел.

Карла добавляет, что туристы не просто мешают жителям, но и портят окружающую среду, ведь каждый круизный лайнер — это вредные выбросы в воду и воздух. Никто из жителей маленького укромного городка в горах на такое не рассчитывал.

«Перед администрацией стояла задача ограничить поток туристов, но с новыми ограничениями город могут посетить 2,5 миллиона туристов, то есть еще больше», — напоминает об арифметике Карла. Сама она предлагает другие лимиты: запретить кораблям, на которых больше, чем 250 пассажиров, швартоваться в городе в субботу.

«Суть нашего предложения, — объясняет она, — выбить хотя бы один день в неделю, в который все жители могут выдохнуть и насладиться родным городом».

Местные жители по всему миру борются с туристами разными способами: вводят сборы, штрафы или закрывают достопримечательности, а в одном японском городке и вовсе поставили забор.

Георгий Мазуркевич