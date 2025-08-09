Аляска: исторический путь от «Русской Америки» к 49-му штату США

Мы живем в очень сложные исторические времена, это особенно ясно видно в последние годы. И вот сейчас Кремль подтвердил: 15 августа Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на Аляске. Это явилось полной неожиданностью для всего мира, но, по словам помощника президента Юрия Ушакова, у этого выбора есть простое объяснение — Россия и США остаются соседями через Берингов пролив, и потому место встречи символично.
Москва надеется, что следующим шагом станет визит Трампа уже в Россию, а пока обе столицы готовятся к саммиту в ускоренном темпе, ведь организационные детали обещают быть непростыми. Примечательно, что Владимир Путин станет первым российским лидером, ступившим на землю Аляски с момента ее перехода под контроль США. Давайте вспомним всю историю этой суровой северной земли.
Как Россия пришла на Аляску
Русское присутствие закрепилось в конце XVIII века: промысловики и купцы, ведомые интересом к пушнине (в первую очередь, речь идет о калане, это хищное морское млекопитающее, вид, входящий вместе с выдрами в семейство куньих), двигались через Алеутскую гряду.
В 1799 году была создана Российско-Американская компания — государственно-частная монополия, управлявшая колониями. Административным центром сначала стал Кадьяк, затем Ново-Архангельск (ныне Ситка). При Александре Баранове система факторий покрыла берега от Алеут до Юго-Восточной Аляски, а торговые связи протянулись даже до Калифорнии (форт Росс).
Люди и столкновение культур
Возник особый слой «креолов» — детей от смешанных браков потомков этнических русских с алеутами, юпиками, инуитами и другими коренными народами, для которых компания открывала школы и ремесленные мастерские. Реальное сосуществование варьировалось: от вооруженных конфликтов (тлинкиты и Ново-Архангельск) до долговременного сотрудничества и миссионерства.
Православие, миссии и монашеские обители
Православная миссия стала одним из самых устойчивых «русских следов», которые звучат громко и уверенно и по сей день. Святой Герман Аляскинский основал на острове Спрюс (его называли «Новый Валаам») маленькое монашеское сообщество и кружок социальной помощи. Святитель Иннокентий (Вениаминов) создал азбуку и грамматики местных языков, переводил богослужение и обучал традиционным славянским ремеслам. До сих пор действуют исторические храмы: собор св. Михаила в Ситке (воссоздан после пожара 1966), Вознесенская церковь в Уналашке, Петра и Павла в Нинильчике. Существуют скиты (например, св. Нила у Ситки) и общины старообрядцев на Кенайском полуострове (Николаевск).
Почему продали и как передали
К середине XIX века драгоценный калан практически выбит (сейчас это животное на грани исчезновения), снабжение территорий и управленцев стало непомерно дорогим, а Крымская война показала уязвимость колоний. Петербург всерьез и не без оснований опасался, что Британия легко захватит Аляску, поэтому было принято решение отдать полуостров в аренду США.
В США покупку сперва называли «Глупостью Сьюарда», но ее стратегическая ценность быстро проявилась: золото, рыба, лес, контроль над северной акваторией заткнули рты всем недовольным.
Интеграция и «золотые лихорадки»
Конец XIX — начало XX века принесли Клондайк и Ном, лихорадки, превратившие пограничный край в экономический фронтир. Сформировались порты-ворота (Скагуэй, Дайя), которые с легкостью привлекли частный капитал и федеральные инфраструктурные проекты. В 1912 Аляска стала организованной территорией, а 3 января 1959 года — и 49-м штатом США.
Война и холодная война: край геополитики
Во Вторую мировую Япония бомбила Датч-Харбор, острова Атту и Кыска были оккупированы, шли тяжелые бои в тумане Алеут. В холодную войну Аляска была ключевым узлом раннего предупреждения, авиабаз и радаров на арктическом направлении. После открытия месторождения Прудо-Бей (1968) построен Трансаляскинский трубопровод (1977), а с 1982 года работает Постоянный фонд Аляски, выплачивающий дивиденды жителям от нефтяной ренты.
Коренные народы: права и современные институты
Сегодня земельный вопрос частично урегулирован законом ANCSA (1971): созданы корпорации коренных народов, переданы земли и компенсации. Параллельно идет возрождение языков, охотничьих традиций, ремесел, работают культурные центры и музеи. Однако же вопросы климата, эрозии берегов и продовольственной безопасности для арктических сообществ остаются критически важными.
Что интересно на Аляске сегодня
Природу можно смело назвать «капитальным собором» региона: национальные парки Денали, Кенай-Фьордс, Глейшер-Бей, соболиные тайги и шельф Северного Ледовитого океана. Туризм включает непременные панорамы фантастического по своей красоте северного сияния, наблюдение за гигантами-китами, хайкинг по ледникам, рыбалку и знакомство с местной культурой — от православных храмов до танцевальных фестивалей тлинкитов и хайда. Русское наследие читается в топонимике (Бараноф, Врангель-Сент-Элиас, Кадьяк, Кенай), архитектуре и кулинарии (пирожки, соления, морепродукты), а также в научных и церковных институциях.
Почему тема Аляски снова актуальна
Аляска — великолепное зеркало длинных исторических и экономических процессов: колонизации, миссии, торговли, экологии и геополитики. Здесь встречаются «Старый свет» и Арктика XXI века: пути Севморпути, вопросы суверенитета, климатические тренды и «зеленый переход». Разбирая историю передачи и наследие «Русской Америки», мы лучше понимаем не только прошлое двух стран, но и будущую конфигурацию Севера — где культура, право и экономика связаны так же тесно, как океанские течения и дрейф льда.
И, вот уже совсем скоро, именно здесь, возможно, будут приняты судьбоносные для всего мира решения. Которые отразятся на жизни всех нас, хотим мы того или нет. Остается подождать совсем немного — и история совершит очередной поворот спирали на наших глазах.