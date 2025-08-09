Аляска: исторический путь от «Русской Америки» к 49-му штату США

Мы живем в очень сложные исторические времена, это особенно ясно видно в последние годы. И вот сейчас Кремль подтвердил: 15 августа Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на Аляске. Это явилось полной неожиданностью для всего мира, но, по словам помощника президента Юрия Ушакова, у этого выбора есть простое объяснение — Россия и США остаются соседями через Берингов пролив, и потому место встречи символично.