«Альтушка», «Беспилотник» или «Эмпатия»: в России выбирают «Слово года»

Российский проект «Слово года» опубликовал список из 50 понятий, которые, по мнению экспертов, наиболее полно отражали интересы и тенденции в обществе в подходящем к концу 2024 году. Список опубликовала пресс-служба издательства «Эксмо-АСТ».
В состав рабочей группы вошли эксперты в области филологии и гуманитарных наук, а также представители медиа — каждый из них предложил от 1 до 4 слов, связанных с разными сферами жизни страны и общества.
В список попали слова, затрагивающие политическую жизнь («беспилотник», «иноагент», «переговоры»), актуальные социальные явления («альтушка», «тапать», «инфобизнес»), а также вечные ценности («эмпатия», «любовь», «осознанность»). По мнению экспертов, россияне не забывали и о своей культуре — в списке есть, например, «Пушкин» и «Суздаль».
Лидерами списка по частоте упоминаний среди экспертов стали «выборы», «семья» и «скуф».
Организаторы проекта «Слово года» — импринт «Лингва» (подразделение «АСТ»), издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Задачей проекта организаторы видят «отражение настроений нашего общества и актуальных культурных тенденций, популяризацию словарей и содействие сохранению и развитию русского языка».
Среди экспертов — художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО и ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский, литературный критик и преподаватель Наталья Ломыкина и другие.
К концу осени эксперты выберут из списка топ-10 слов, после чего начнется этап народного голосования, которое определит «Слово года — 2024».
В прошлом году словом года стала «нейросеть».
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