Альтернатива ботоксу: может ли тейпинг действительно избавить от морщин

Довольно продолжительное время инфлюенсеры и велнес-эксперты предлагают опробовать на себе довольно необычную процедуру для сохранения молодости кожи — тейпирование. Предполагается, что наложение эластичных «пластырей» по специальным схемам может помочь избежать появления на лице заломов и морщин. Кажется, что звучит вполне правдоподобно, однако давайте погрузимся в этот вопрос вместе с экспертами.
Тейпирование — наложение специальных эластичных повязок (спортивного тейпа) на лицо по определённым схемам. Инфлюенсеры уверяют, что наклеивание тейпа на ночь может помочь избежать появление морщин, обеспечивая при этом правильную поддержку мышц и кожи. Многие также считают, что с помощью тейпа можно уменьшить нос или даже смоделировать скулы.
Дерматолог доктор Сьюзан Массик рассказала изданию HuffPost, что преимущества тейпирования для лица «ограничены», так как сила тяжести и базовая поддержка кожи «возобновят» свое действие сразу после того, как вы снимите тейп с лица. К тому же стоит взять во внимание тот факт, что «пластырь» липкий, а клей является распространенным раздражителем и аллергеном для кожи.
Массик также отметила, что инфлюенсеры зачастую предлагают наклеивать тейпы на ночь, но, по ее мнению, этот метод эффективен только в часы бодрствования, когда задействована мимика.
Дерматолог доктор Ханна Копельман дополнила, что в некоторых случаях после продолжительного применения тейпирования действительно можно увидеть незначительные результаты, так как «заклеивание» сокращает повторяющиеся мышечные движения, которые вызывают появление морщин. Однако тейпы однозначно не станут заменой ботокса и не смогут уменьшить нос или создать скулы.
Когда речь заходит о долгосрочных преимуществах, я бы сказала, что доказательств все еще недостаточно. На образование морщин влияет так много факторов — генетика, пребывание на солнце, образ жизни и процедуры по уходу за кожей, — что одно только пластыри не смогут значительно замедлить старение.
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