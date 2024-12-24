Альтернатива ботоксу: может ли тейпинг действительно избавить от морщин

Дерматолог доктор Сьюзан Массик рассказала изданию HuffPost, что преимущества тейпирования для лица «ограничены», так как сила тяжести и базовая поддержка кожи «возобновят» свое действие сразу после того, как вы снимите тейп с лица. К тому же стоит взять во внимание тот факт, что «пластырь» липкий, а клей является распространенным раздражителем и аллергеном для кожи.