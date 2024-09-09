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«Алроса» добыла в Якутии особо крупный алмаз

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Компания «Алмазы Анабара» (входит в «Алросу») добыла в конце лета на алмазном месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) особо крупный алмаз ювелирного качества, его вес составил 262,5 карата. Об этом сообщила пресс-служба «Алросы».

Источник: "Алроса"

«Это прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения Эбелях», — рассказали в компании. Алмаз обнаружили работники ночной смены компании «Алмазы Анабара» во время промывки алмазоносных песков. Кристалл направлен на экспертную оценку морфологических характеристик, добавили в компании.

В «Алросе» напомнили, что это уже второй алмаз-рекордсмен, найденный в России менее чем за год. 10 сентября 2023 года на том же месторождении Эбелях был добыт кристалл весом 390,7 карата.

«Россыпное алмазное месторождение Эбелях знаменито исключительно редкими цветными и крупными алмазами, получившими всемирную известность. Находка менее чем за один год очередного алмаза-рекордсмена на том же алмазном месторождении — редкое явление и, несомненно, большая удача для алмазодобывающей отрасли России», — отметил генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев.

«Алроса» ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций «Алросы», Республика Саха (Якутия) — 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, — 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.