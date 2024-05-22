Альпинист из Непала Ками Рита установил рекорд по восхождениям на Эверест

Непальский альпинист и шерпа Ками Рита побил собственный рекорд по числу восхождений на самый высокий пик планеты. Он поднялся на пик Эвереста, который расположен на высоте 8848 м над уровнем моря, в 30-й раз. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на главного геодезиста Департамента геодезии правительства Непала Химу Лал Гаутаму, дважды покорившего гору.
Шерпы — народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Джомолунгма, и в Индии. Традиционно шерпы в Непале занимаются земледелием, скотоводством, торговлей и участвуют в восхождениях на горные вершины, где они практически незаменимы в качестве высокогорных носильщиков-проводников.
Хима Лал Гаутама сказал, что 54-летний Рита достиг высочайшей вершины Земли в 7:49 утра по местному времени. Этим восхождением он побил еще один мировой рекорд, принадлежавший ему же, в 44-й раз взойдя на пик высотой не менее 8000 м. «Он здоров и счастлив, что установил такой рекорд», — добавил организатор экспедиции Seven Summits Treks Мингма. Он подтвердил, что альпинист не будет восходить на гору в этом сезоне и, вероятно, отправится домой в ближайшие дни.
Это его второе восхождение на Эверест за последние десять дней. Ками Рита покорил вершину в 29-й раз 12 мая 2024 года, когда сопровождал группу иностранных туристов. В 2023 году он взошел на гору дважды.
Сейчас его ближайшим конкурентом по количеству восхождений на Эверест является его коллега — проводник-шерпа Пасанг Дава, на счету которого 27 успешных восхождений на гору.
Впервые Ками Рита поднялся на Эверест в 1992 году и с тех пор регулярно совершал восхождения. Его отец был одним из первых гидов-шерпов. Помимо Эвереста, Рита восемь раз поднимался на гору Чо-Ойю (8201 м над уровнем моря), четырежды — на пик Манаслу (8163 м), по одному разу — на пики К2 (Чогори, 8614 м) и Лхоцзе (8516 м).