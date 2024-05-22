Альпинист из Непала Ками Рита установил рекорд по восхождениям на Эверест

Хима Лал Гаутама сказал, что 54-летний Рита достиг высочайшей вершины Земли в 7:49 утра по местному времени. Этим восхождением он побил еще один мировой рекорд, принадлежавший ему же, в 44-й раз взойдя на пик высотой не менее 8000 м. «Он здоров и счастлив, что установил такой рекорд», — добавил организатор экспедиции Seven Summits Treks Мингма. Он подтвердил, что альпинист не будет восходить на гору в этом сезоне и, вероятно, отправится домой в ближайшие дни.