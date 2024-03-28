«Алло» или «алё» — как правильно отвечать по телефону?

В словарях русского языка слово «алло» впервые упоминается в 1935 году в сборнике Дмитрия Ушакова. Хотя автор «Историко-этимологический словарь современного русского языка» Павел Черных доказывает, что междометие употреблялось и ранее. Так, в романе Алексея Толстого «Егор Абазов», опубликованном в 1915 году, есть фраза: «Алло, алло, вы слушаете?». При этом действие романа относится к периоду 1909−1910 годов.