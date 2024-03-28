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«Алло» или «алё» — как правильно отвечать по телефону?

Aif.ru изучил словари и выяснил, как правильно отвечать на телефонный звонок.

Источник: Агентство «Москва»

Для ответа на этот вопрос обратимся к справочникам. Согласно «Словарю трудностей русского произношения» Марии Каленчук и Розалии Касаткиной, нормой произношения слова «алло» считается твердое «ало», «алё» является допустимым. А вот автор «Орфоэпического словаря русского языка» Ирина Резниченко считает, что произношение междометия «алло» равнозначно как в мягком, так и в твердом варианте.

Так что, отвечая на телефонный звонок, смело можете говорить «алло» или «алё» — оба варианта будут правильными.

«Если же мы говорим о деловом телефонном этикете, то он не рекомендует отвечать на рабочие звонки словом “алло”. В этом случае лучше использовать приветствия: “доброе утро”, “добрый день” и “добрый вечер”. “Алло” ушло в бытовое общение», — рассказала в эфире радио «Маяк» хранитель музея Истории телефона Тамара Урумян.

Откуда произошло слово «алло»?

В словарях русского языка слово «алло» впервые упоминается в 1935 году в сборнике Дмитрия Ушакова. Хотя автор «Историко-этимологический словарь современного русского языка» Павел Черных доказывает, что междометие употреблялось и ранее. Так, в романе Алексея Толстого «Егор Абазов», опубликованном в 1915 году, есть фраза: «Алло, алло, вы слушаете?». При этом действие романа относится к периоду 1909−1910 годов.

Лингвист Павел Черных считает, что русское «алло» было заимствованно из французского языка, в котором есть слово allons, означающее «идем», «пойдем», «ну!». «Слово деформировалось (на французской почве) в allo около 1880 года. Под влиянием французского allo изменило свое значение более раннее английское halloo, использующееся для привлечения внимания», — пишет филолог.

Считается, что во многие языки приветствие «алло» пришло из английского. Его в 1877 году ввел изобретатель Томас Эдисон. В письме президенту он предложил использовать для обращения по телефону hullo, видоизмененное от английского hello — «здравствуйте».