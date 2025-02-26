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Аллигаторы из Южной Каролины стали оранжевыми после спячки

Сотрудники местного аквариума рассказали, что это — сезонное явление.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В городе Литтл-Ривер (Южная Каролина, США) заметили, что аллигаторы стали после спячки оранжевыми, — пишет Fox 5 DC.

Известно, что о необычном явлении сообщил фотограф Дэн Кригер. В феврале мужчина пил кофе на крыльце своего дома в Литтл-Ривер (Южная Каролина, США), когда увидел на другом берегу нечто похожее на «обгоревшее бревно». Позднее он смог разглядеть, что это — аллигатор, сменивший цвет чешуи.

Сотрудники аквариума Южной Каролины (США) объяснили, что изменение цвета — сезонное явление, характерное для многих аллигаторов в этом регионе. Дело в том, что на период спячки пресмыкающиеся находят укрытие в грязи и глине или водопропускных трубах, зачастую покрытых ржавчиной. Это и влияет на «смену окраса», правда, ненадолго — после нескольких погружений в воду аллигаторы «отмоются» и станут выглядеть как обычно.

Ранее рассказывали о другом необычном явлении: канал Саранди в Буэнос-Айресе окрасился в ярко-красный цвет.