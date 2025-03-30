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Алла Пугачева посвятила новую песню героям Великой Отечественной войны

Российская артистка Алла Пугачева записала композицию, посвященную подвигам героев Великой Отечественной войны. Это стало ясно из анонса на странице певицы в социальных сетях.

Источник: Personastars.com

В сообщении уточняется, что песня отражает события Свирско-Петрозаводской наступательной операции лета 1944 года, когда советским войскам удалось прорвать оборону финской армии.

По информации из текста анонса, в песне рассказывается о бойцах, участвовавших в операции, которым, как сказано, «судьба подарила поцелуи войны» — будь то «мина стальная» или «пуля шальная». Отмечается, что музыку к произведению написал Андрей Мисин, а автором стихов выступил поэт Андрей Ордынец.

Пока, как сообщается, песня недоступна на популярных музыкальных платформах.