Алла Пугачева посвятила новую песню героям Великой Отечественной войны

По информации из текста анонса, в песне рассказывается о бойцах, участвовавших в операции, которым, как сказано, «судьба подарила поцелуи войны» — будь то «мина стальная» или «пуля шальная». Отмечается, что музыку к произведению написал Андрей Мисин, а автором стихов выступил поэт Андрей Ордынец.