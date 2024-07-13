Алкогольная сыпь: существует ли аллергия на алкоголь?

Некоторые люди с легкостью могут выпить целую бутылку спиртного, а другие даже после одного бокала чувствуют себя очень плохо. Это аллергия на алкоголь или его непереносимость? И связано ли это с генетикой? Объяснила медицинский редактор платформы «Атлас Блог» Ася Попова.
Аллергия на алкоголь или непереносимость?
Аллергия — это индивидуальная реакция иммунной системы на вещества, которые обычно не представляют угрозы для здоровья и жизни человека.
Клетки организма атакуют аллерген и этот процесс сопровождается неприятными симптомами, такими как слезы, насморк, покраснение кожи, зуд и так далее. Самая критическая реакция — анафилактический шок, который часто угрожает жизни человека.
Аллергия на алкоголь встречается редко, так как организм человека постоянно вырабатывает алкоголь в небольшом количестве. Тесты на аллергию обычно показывают только реакцию на ацетальдегид и уксусную кислоту. Это производные спирта, которые образуются при нейтрализации алкоголя в организме.
Помимо прочего, симптомы аллергии на алкоголь могут возникнуть в ответ на другие соединения, которые есть в алкогольных напитках.
Непереносимость алкоголя, в отличие от аллергии, имеет иные симптомы.
Так, аллергия на алкоголь проявляется в виде затрудненного дыхания, покраснения в разных частях тела, зуда, резкой боли в животе и отека. Непереносимость выражается в низком кровяном давлении, покраснении лица, шеи и груди, тошноты, рвоты, диареи.
Как связана генетика и непереносимость алкоголя?
Если аллергия связана с иммунным ответом на алкоголь, то непереносимость передается по наследству. В ДНК человека есть гены, которые отвечают за нейтрализацию алкоголя. Именно от их вариантов будет зависеть наличие или отсутствие непереносимости алкоголя.
Этиловый спирт в организме расщепляет специальный фермент, работа которого зависит от варианта гена ADH1B. В процессе нейтрализации образуется ацетальдегид — токсичное вещество, которое разрушает клетки печени, поджелудочной железы и мозга, а также повышает риск возникновения онкологических заболеваний.
Чтобы действие ацетальдегида было менее выраженным, печень производит другой фермент, который зависит от гена ALDH2. Он расщепляет ацетальдегид и тем самым помогает вывести его из организма.
Следовательно, переработка алкоголя зависит от двух генов — ADH1 В и ALDH2. Если один из них оказывается поврежден, спиртное вызывает неприятные реакции после употребления.
Как распознать аллергию или непереносимость алкоголя?
Важно обращать внимание на любые неприятные симптомы, которые появляются после употребления даже небольшого количества алкоголя. Важно также знать, что похмелье и тяжелое состояние после распития спиртных напитков не говорят об аллергии или непереносимости.
Проверить, есть ли непереносимость алкоголя, можно при помощи генетических тестов. Однако они покажут только предрасположенность.
Можно ли избавиться от аллергии и непереносимости?
Вылечить аллергию на алкоголь или его непереносимость нельзя. Можно только отказаться от употребления спиртного, чтобы избежать неприятных симптомов.
Справиться с аллергией и непереносимостью помогут антигистаминные препараты и сорбенты. Однако они могут сделать только хуже, так как такие лекарства маскируют симптомы, позволяя человеку употреблять больше спиртного.
Чтобы не усугубить проявление аллергии и непереносимости алкоголя, рекомендуется избегать активного и пассивного курения. Сигаретный дым содержит ацетальдегид, и курение увеличивает уровень токсичного вещества в организме, что повышает риск злокачественных новообразований и сердечно-сосудистых заболеваний.
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Анна Морозова