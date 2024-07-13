Алкогольная сыпь: существует ли аллергия на алкоголь?

Некоторые люди с легкостью могут выпить целую бутылку спиртного, а другие даже после одного бокала чувствуют себя очень плохо. Это аллергия на алкоголь или его непереносимость? И связано ли это с генетикой? Объяснила медицинский редактор платформы «Атлас Блог» Ася Попова.