Алкоголь, мясо и даже фрукты: Названы продукты, повышающие риск рака

Ранее россиянам объяснили, как восстановить печень после отказа от алкоголя. В частности, врач рекомендовал употреблять не менее 2000 ккал пищи в день. Кроме того, диетолог назвал напитки, уничтожающие клетки мозга. Особенно плохо на умственные способности влияет спиртное.