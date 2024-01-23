Алкоголь меняет работу генов мозга

Люди «запрограммированы» на поиск вознаграждений в любой форме, включая поиск еды из-за чувства голода и воды из-за жажды. Но вещества, вызывающие привыкание, могут подавить этот процесс в мозгу, что приведет к снижению контроля над импульсами. Заявление о том, что зависимость — это результат низкой силы воли, ложно, утверждает Карла Каун, доцент кафедры неврологии Университета Брауна.

Технологический прогресс последних десятилетий радикально изменил наше базовое понимание зависимости. По общему мнению ученых и специалистов здравоохранения, существует сильная нейробиологическая и генетическая основа такого поведения. Каун объясняет, как они влияют друг на друга и отражаются на нашем здоровье.

В каждой клетке мозга есть генетический код. Плотность «упаковки» цепочек ДНК достигается путем наматывания ее на «катушки» белка, называемые гистонами. Но есть и области, где ДНК ослабляются. Там белки выполняют другие, не менее важные функции внутри клетки. Когда активность генов меняется, меняется и состав клетки. Любые отклонения от естественной работы клеток может сильно повлиять на нейронные связи в мозгу, поскольку он вынужден адаптироваться под новые условия.

Есть много способов, которыми вызывающие привыкание вещества могут изменить экспрессию генов. Они могут изменять белки, связанные с ДНК, процесс ее работы и сами функции клетки. Например, алкоголь может вызвать экспрессию альтернативной формы гена в цепях памяти, что приводит к изменениям в рецепторах дофамина, заставляет забываться и бросать все силы на поиск желанных веществ. Также алкоголь, никотин и наркотики также активируют важные сигнальные пути — центральные регуляторы метаболизма.

Многие обычно лекарства, назначенные на облегчение психических расстройств, также влияют на экспрессию генов. Антидепрессанты и стабилизаторы настроения могут изменить способ модификации ДНК. Например, часто назначаемый от депрессии препарат под названием эсциталопрам влияет на плотность кислоты и может изменить экспрессию генов, важных для пластичности мозга. Кроме того, терапия на основе мРНК может специфически изменить экспрессию генов для лечения таких заболеваний, как рак.

Эти методы лечения потенциально могут воздействовать на важные сигнальные пути, связанные с зависимостью, изменяя функционирование мозговых цепей. Выбор образа жизни также может повлиять на организм. Подобно алкоголю и наркотикам, изменения в питании могут по-разному влиять на экспрессию генов. Так у мух в одном исследовании диета с высоким содержанием сахара «перепрограммировала» способность ощущать сладость, задействуя сеть экспрессии генов.

Интенсивная медитация, даже спустя всего лишь один день, также может повлиять на регуляцию генов в вашем мозге посредством аналогичных механизмов. Посещение спортзала или месячный курс по медитации способны снизить объемы воспалений и помочь быстрее справиться с болями и болезнями. Здоровый образ жизни увеличивает активность генов, улучшают способность мозга к обучению, память и снижают риск появления деменции.

Недавнее исследование показало, что курение приводит к уменьшению мозга и эффект необратим.

Олеся Маевская