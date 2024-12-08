Алисе Фрейндлих — 90 лет

Алиса Фрейндлих родилась в ленинградской театральной семье (отец, Бруно Фрейндлих, играл в петербургском БДТ), и впервые увлеклась сценой уже в три года: родные вспоминают, что она, впечатленная дипломными спектаклями родителей, начала играть в театр.
В первый класс Алиса пошла в 1941 году, вскоре город попал в блокаду: «Главное впечатление моего детства — война, блокада. Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы: когда же стрелка наконец дойдёт до нужного деления и можно будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба? Такой жёсткий режим устроила нам бабушка — и потому мы выжили».
После школы выбор был однозначен: театральный институт. Затем три театра: сначала имени Комиссаржевской, где она училась и набиралась опыта. Затем — театр имени Ленсовета, когда его возглавил Игорь Владимиров, ставший вторым мужем актрисы. И, наконец, Большой драматический, где когда-то играл отец Фрейндлих и до сих пор выходит на сцену она сама.
В одном из интервью Фрейндлих говорит: «Единственная моя ошибка — три четверти жизни я думала, что все еще впереди». Тем удивительнее эта фраза смотрится в контрасте с огромным числом работ в театре и кинематографе.
Всенародную славу актрисе принесло, конечно, кино: сперва роль в «Служебном романе», затем в «Трех мушкетерах», «Сталкере» и десятках других фильмов.
А на сцене ее можно увидеть и сегодня: самые знаковые роли актрисы в текущем репертуаре — моноспектакль «Оскар и Розовая дама», поставленный специально для нее, и «Лето одного года», где она выходит на сцену вместе с Олегом Басилашвили.