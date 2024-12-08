Алисе Фрейндлих — 90 лет

В первый класс Алиса пошла в 1941 году, вскоре город попал в блокаду: «Главное впечатление моего детства — война, блокада. Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы: когда же стрелка наконец дойдёт до нужного деления и можно будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба? Такой жёсткий режим устроила нам бабушка — и потому мы выжили».