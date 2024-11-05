Алименты на ребенка можно взыскать с бабушки или дедушки?

Семейный кодекс указывает, что платить алименты на детей обязаны их родители. Но в некоторых случаях это обязательство может перейти на бабушек и дедушек.
«В России есть судебная практика, когда алименты переходят от родителя к бабушкам и дедушкам, — уточняет юрист Николай Попов. — Например, когда отец находится в местах лишения свободы. Важно, что у бабушки и дедушки должны быть деньги, чтобы нести бремя по выплате алиментов. Суд устанавливает выплаты в твердой денежной сумме. Если средств для этого недостаточно, суд, конечно, не обяжет их к уплате алиментов в пользу внуков».
Юрист подчеркивает: процедура перевода выплат с родителя на бабушек и дедушек сложная и редкая, но возможная. Есть истории, когда алименты на содержание внука взыскивали из-за того, что родитель являлся нетрудоспособным, скрывался, был признан безвестно отсутствующим или погибшим. Но суд откажет заявителю, если родитель уклоняется от своих обязательств по выплате средств на ребенка или, например, не имеет стабильного дохода. И тогда принудить старших родственников к выплатам не получится.