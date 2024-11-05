Алименты на ребенка можно взыскать с бабушки или дедушки?

Юрист подчеркивает: процедура перевода выплат с родителя на бабушек и дедушек сложная и редкая, но возможная. Есть истории, когда алименты на содержание внука взыскивали из-за того, что родитель являлся нетрудоспособным, скрывался, был признан безвестно отсутствующим или погибшим. Но суд откажет заявителю, если родитель уклоняется от своих обязательств по выплате средств на ребенка или, например, не имеет стабильного дохода. И тогда принудить старших родственников к выплатам не получится.