Алиев против Москвы: зачем президент Азербайджана обвинил СССР и своего отца в оккупации

Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» обозначил вхождение Азербайджана в СССР в 1920 году как «российскую оккупацию», якобы лишившую страну на долгие годы независимости.
«Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: “фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам”. Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас», — сказал Алиев.
Ведущий научный сотрудник МГИМО Николай Силаев отмечает, что подобная риторика, подкрепленная отсылкой к Конституционному акту 1991 года, где РСФСР названа «оккупантом», может быть направлена на консолидацию внутренней аудитории и усиление позиций Азербайджана как независимого регионального игрока.
«Алиев в своей логике дошел до того, что назвал оккупантом собственного отца, Гейдара Алиева, который вообще-то был видным и уважаемым деятелем коммунистической партии Советского Союза. Следуя этой риторике, он и сам является продуктом той системы — оккупантом. Если уж он считает своего отца оккупантом, что здесь вообще можно поделать? Так, видимо, бывает в большой политике. Я думаю, что это в первую очередь преследует одну четкую цель: удовлетворить запрос внутренней аудитории, показать ей, насколько решительно и на равных Алиев может разговаривать с такой великой державой, как Россия», — пояснил историк.
По мнению эксперта, исторический нарратив используется здесь как инструмент для дистанцирования от России и поиска новых геополитических союзников — например, Турции или стран Запада.
Трагедия AZAl
Крушение лайнера AZAL в декабре 2024 года в Актау Алиев назвал «трагической ошибкой», вызвавшей «огромное разочарование» в Азербайджане, и указал на отсутствие извинений и компенсаций со стороны России. Сравнивая ситуацию с инцидентом 2020 года, когда азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24, он отметил оперативность реакции Баку: "Немедленно, в тот же день, я позвонил президенту России и принес извинения.
Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Министерству обороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности. Ничего подобного со стороны России мы не увидели. То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями".
Комментируя эти заявления, Николай Силаев напомнил о том, что президент России приносил личные извинения Алиеву еще в декабре прошлого года.
«Объективно надо дождаться результатов полноценного, а не предварительного расследования. Пока их нет. Был опубликован лишь крайне сжатый предварительный доклад, который не дает всей картины. Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что президент Путин еще в декабре публично и принес свои извинения за трагический инцидент, который привел к гибели самолета и людей. И в этом смысле не вполне понятно, какую еще, более весомую реакцию ждут в Азербайджане на официальном уровне, учитывая уже сделанные шаги».
Таким образом, эксперт считает, что Россия действовала в рамках согласованных протоколов ПВО. Претензии Азербайджана преждевременны, пока не опубликованы результаты полноценного расследования.
Эскалация конфликта
Рейды против участников ОПГ, имеющих гражданство РФ и Азербайджана в Екатеринбурге Алиев назвал «беспрецедентным актом» против своего народа. Напомним, в ответ Баку арестовал 12 журналистов из России, включая руководителя Sputnik Игоря Картавых.
В интервью Алиев говорит, что «не несет ответственности за ухудшение отношений» с Россией и «никогда не потерпит никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения» в адрес азербайджанского народа.
Николай Силаев предположил, что президент Азербайджана, вероятно, стремится спровоцировать эмоциональную реакцию Москвы, выходящую за рамки стандартной дипломатии. Очевидно, по меркам Баку, это укрепляет образ сильного лидера внутри страны.
«Баку позиционирует себя как победителя, не нуждающегося в России как старшем партнере. Москва же сохраняет сдержанность, повторяя тезисы о стратегическом партнерстве, что, похоже, не совсем устраивает Алиева», — пояснил политолог.
Заявления Алиева о «российском вторжении» на Украину и поддержка территориальной целостности Киева усиливают антироссийский вектор политики. При этом, это не первый случай, когда Баку занимает такую позицию: в июле 2025 года Алиев советовал украинцам «никогда не мириться с оккупацией». Эксперты видят в этом попытку сыграть на противоречиях великих держав, что, по словам Силаева, является «перманентным состоянием» международных отношений в Закавказье. «Мы наблюдаем очередной виток знакомой игры, а не радикальный разворот», — заключил он.