Алиев против Москвы: зачем президент Азербайджана обвинил СССР и своего отца в оккупации

«Алиев в своей логике дошел до того, что назвал оккупантом собственного отца, Гейдара Алиева, который вообще-то был видным и уважаемым деятелем коммунистической партии Советского Союза. Следуя этой риторике, он и сам является продуктом той системы — оккупантом. Если уж он считает своего отца оккупантом, что здесь вообще можно поделать? Так, видимо, бывает в большой политике. Я думаю, что это в первую очередь преследует одну четкую цель: удовлетворить запрос внутренней аудитории, показать ей, насколько решительно и на равных Алиев может разговаривать с такой великой державой, как Россия», — пояснил историк.