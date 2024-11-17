Алибасов рассказал об отношениях с Левкиным после его ухода из «На-На»

Алибасов рассказал Mash, что узнал о кончине от супруги, которой позвонила Марина Лёвкина. Последний раз продюсер и экс-подопечный общались 10 лет назад — очень сильно разошлись дороги после ухода фронтмена. Никто так не разрывал ДК и стадионы, как Лёвкин.
Бари назвал Владимира человеком большого таланта и выразительной внешности.
23 ноября у него был запланирован концерт в усадьбе «Бушарино» в Подмосковье. Там он должен был петь вместе с женой.
Сегодня утром экс-солист группы «На-На» умер в больнице после 20 лет борьбы с раком лимфатической системы.