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Алибасов рассказал об отношениях с Левкиным после его ухода из «На-На»

Бари Алибасов не смог простить Лёвкина после его ухода из «На-На». Продюсер и певец сильно поссорились и не общались последние 10 лет.

Источник: РИА "Новости"

Алибасов рассказал Mash, что узнал о кончине от супруги, которой позвонила Марина Лёвкина. Последний раз продюсер и экс-подопечный общались 10 лет назад — очень сильно разошлись дороги после ухода фронтмена. Никто так не разрывал ДК и стадионы, как Лёвкин.

Бари назвал Владимира человеком большого таланта и выразительной внешности.

23 ноября у него был запланирован концерт в усадьбе «Бушарино» в Подмосковье. Там он должен был петь вместе с женой.

Сегодня утром экс-солист группы «На-На» умер в больнице после 20 лет борьбы с раком лимфатической системы.