Алибасов рассказал об отношениях с Левкиным после его ухода из «На-На»

Алибасов рассказал Mash, что узнал о кончине от супруги, которой позвонила Марина Лёвкина. Последний раз продюсер и экс-подопечный общались 10 лет назад — очень сильно разошлись дороги после ухода фронтмена. Никто так не разрывал ДК и стадионы, как Лёвкин.