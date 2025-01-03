«Альфу» сменила «Бета»: в мире появилось новое поколение

Кроме технологических прорывов «Бету» ждут и менее приятные сюрпризы: на их век придутся последствия климатического кризиса и изменения в мировой демографии. Взгляды же этих людей будут формировать как раз родители-зумеры и миллениалы, выступающие, как уверен Маккриндл, за равенство и разнообразие.