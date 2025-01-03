«Альфу» сменила «Бета»: в мире появилось новое поколение

Пока миллениалы и бумеры шутили про зумеров, в мире уже выросло поколение «Альфа», а теперь, с 1 января, даже оно не является самым молодым.
Про новый термин рассказал портал IFLScience, а придумал его социолог и футурист Марк Маккриндл, автор термина поколение «Альфа», который обозначает людей, родившихся с 2010 по 2024 годы.
Авторы такого подхода делят людей на поколения с приблизительно 15-летним шагом, выявляя культурные, социально-экономические и технологические факторы, которые определяют их жизнь и образ мыслей.
Таким образом, например, «зумеры» — это люди, родившиеся между 1995 и 2009 годами, а «миллениалы» — между 1980 и 1994. Ключевым фактором для этих и последующих поколений стала стремительная технологизация мира, который оказывается все сильнее пронизан компьютерами, смартфонами, интернетом и социальными сетями.
Например, поколение «Альфа» стало первым, которое родилось после массового использования социальных сетей, а «Бета» родится после начала повсеместного распространения искусственного интеллекта и нейросетей.
«Они станут первыми, для кого массовый беспилотный транспорт, портативные измерители здоровья и иммерсивная виртуальная реальность будут обычными повседневными технологиями», — делится своим видением будущего Маккриндл.
С другой стороны, «Бета» будет поколением технопессимистов, уверен автор: они станут первыми, кого вырастили родители, всю жизнь просидевшие в социальных сетях, и будут ощущать на себе их негативный эффект с первых лет жизни.
«Родители-зумеры более настороженно относятся ко времени, которое их дети проводят перед экранами: 36% выступают за то, что это время нужно ограничить, тогда как среди миллениалов таких людей всего 30%», — продолжает Маккриндл.
Кроме технологических прорывов «Бету» ждут и менее приятные сюрпризы: на их век придутся последствия климатического кризиса и изменения в мировой демографии. Взгляды же этих людей будут формировать как раз родители-зумеры и миллениалы, выступающие, как уверен Маккриндл, за равенство и разнообразие.
Впрочем, есть у разных поколений и общие, бессменные ценности: к примеру, рассказывали, что российские зумеры до сих пор считают секс-символом Михаила Боярского.