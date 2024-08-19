Алена Делона похоронят в часовне рядом с его собаками

Актера похоронят рядом с его 35 собаками. За всю жизнь у Делона, который активно выступал за защиту прав животных, было более 50 собак. В интервью Paris Match в 2018 году он сказал, что если умрет раньше своего пса Лубо, то ветеринар усыпит животное, чтобы они покоились вместе. Делон тогда объяснял это нежеланием знать, что пес умрет, страдая без хозяина.