Алена Апина заявила о намерении судиться с основателем «Комбинации»

Российская певица и бывшая солистка группы «Комбинация» Алена Апина в беседе с «Фонтанкой» заявила о вероятном суде из-за прав на исполненные ею песни. По словам артистки, после выхода сериала «Комбинация» трек «Американ бой» скачали где-то под 90 млн раз, однако она не получила свою долю прибыли.
«Я не знаю, как можно судиться. Потому что это чистой воды мошенничество. Наверное, да. Вопрос, на каких основаниях вы являетесь обладателем фонограммы группы “Комбинации”, спетой не вами. Деньги на эти фонограммы заработаны не вами. Скорее всего, там подделаны какие-то бумаги, по-другому никак», — ответила Апина на вопрос о намерении судиться.
Певица утверждает, что Виталий Окороков (основатель группы «Комбинация». — РБК Life) считает, что все фонограммы принадлежат ему.
«Песни продаются в исполнении Алены Апиной и Татьяны Ивановой. Мы спрашиваем: “А где наша доля в этих чудесных, больших форматах скачивания?” Ответа нет», — возмущается Алена Апина.
Певица подчеркивает, что это не претензия, а «простой человеческий вопрос», почему у нее нет даже частичных прав на исполненные ею композиции.
«В мой адрес звучат какие-то угрозы, что мне запретят петь. Но звучат же наши голоса! И вы продаете этот материал с нашими голосами. Давайте нам хотя бы рубль — у нас тоже дети, мы тоже уже взрослеем и хотим понимать, что в этой жизни сделали что-то такое глобальное», — добавила легенда 1990-х.
Музыкальный коллектив «Комбинация» основали композитор Виталий Окороков и бывший сотрудник ОБХСС Александр Шишинин. Как уточняет «Комсомольская правда», студентку консерватории Елену Левочкину (позже страна узнает ее как Алену Апину) в группу привел Окороков. Татьяна Иванова — вторая солистка команды. Первый концерт «Комбинации» прошел 7 сентября 1988 года. В 1991 году Апина покинула коллектив и занялась сольной карьерой.
Сериал о группе «Комбинация» стартовал на онлайн-платформе Wink 3 сентября 2024 года. Образ Алены Апиной в проекте воплотила Анастасия Уколова («Все хорошо», «Обратная связь»). Виталия Окорокова сыграл Владимир Канухин («За нас с вами», «Крюк»), роль Александра Шишинина досталась Никите Кологривому («По щучьему велению», «Подольские курсанты»).