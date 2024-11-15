Алена Апина заявила о намерении судиться с основателем «Комбинации»

«В мой адрес звучат какие-то угрозы, что мне запретят петь. Но звучат же наши голоса! И вы продаете этот материал с нашими голосами. Давайте нам хотя бы рубль — у нас тоже дети, мы тоже уже взрослеем и хотим понимать, что в этой жизни сделали что-то такое глобальное», — добавила легенда 1990-х.