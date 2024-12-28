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Алексей Воробьев считает, что «Больше чем любовь» помогла Егору Криду в карьере

Музыкант Алексей Воробьев согласен с тем, что композиция «Больше чем любовь» (2012) сыграла свою роль в популярности тогда только набирающего известность Егора Крида. По мнению Воробьева, тогда Крид был андерграундным парнем, читающим рэп, но мог открыться в образе романтика.

Источник: Звук

Музыкант Алексей Воробьев согласен с тем, что композиция «Больше чем любовь» (2012) сыграла свою роль в популярности тогда только набирающего известность Егора Крида. По мнению Воробьева, тогда Крид был андерграундным парнем, читающим рэп, но мог открыться в образе романтика.

«Однако не будь он сам тем артистом, которым является, одна эта песня так и осталась бы единственной в его музыкальной карьере. Так что я точно не собираюсь присваивать лавры, которые принадлежат ему самому», — добавил Воробьев в интервью «Газете.ru».

Ранее певец Стас Пьеха заявил, что не позволит своему сыну стать звездой по блату.