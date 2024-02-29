Александр Робак — РБК Life: «1990-е уже стали историей»

Скоро на ТНТ и Premier выходит комедийный сериал «Наследство» о криминальном элементе из девяностых, который после долгих лет жизни в Европе возвращается в Россию — решать старые дела и восстанавливать связь с семьей.
РБК Life поговорил с исполнителем главной роли Александром Робаком о библейских притчах, 1990-х, которые стали базой для исторического кино, и балансе актерских амплуа.
— В сериале «Наследство» ваш герой — бизнесмен, вероятно, сколотивший состояние в 1990-х и уехавший в Европу. Как вы готовились к этой роли? Был ли образ в российском или в зарубежном кино, на который вы ориентировались?
— Мой герой Виктор — обаятельный подлец, неизвестно откуда берущий деньги, неизвестно зачем вернувшийся в Россию, изначально неизвестно чего желающий от своей семьи, которую когда-то бросил. Почему бросил — тоже, в общем-то, неясно. В дальнейшем может быть понятно, что, возможно, этим поступком он спас их, чтобы им не «прилетело», как всем близким в действительности могло «прилететь» в 1990-е. Остальное раскрывается в сюжете.
Для роли я отрастил усы, пил много вина и учился резать хамон тонко, чтобы сквозь него можно было смотреть на солнце. Собственно, по усам можно догадаться, какой референс был.
— О чем, по-вашему, этот сериал? На первый взгляд, о цене человеческого достоинства — на что человек (в данном случае члены семьи главного героя) готов пойти ради денег. Верно ли это?
— На первый взгляд, да, потому что вы посмотрели только одну серию. А история о том, что кого любят, того ждут. О прощении. О том, что семья — это крепость и фундамент, без которого жизнь не жизнь. Ценности довольно библейские. Это притча.
— Как думаете, почему ваш герой возвращается в Россию? В реальной жизни не трудно представить себе такого персонажа, который без видимых проблем живет на Западе.
— Вы сами ответили на свой вопрос. Значит, у него есть некоторые невидимые проблемы. Но раскрывать их будет большим спойлером.
— Что вас привлекло в сценарии проекта? Может, вы видели другие сериалы Ильи Куликова и Ани Мирохиной («Отмороженные», «Регби», «Детективное агентство Мухича»)?
— Знаете, я работал, честно говоря, с чистого листа. С Аней Мирохиной я познакомился, прочитав сценарий, он мне очень понравился. Другие ее работы до съемок я не видел. При этом знаю, что «Отмороженные» снимались практически параллельно с «Наследством», поэтому их я смотрел уже после съемок. На этом проекте «все звезды сошлись»: и сценарий хороший, и команда, и актерский ансамбль.
— «Наследство» в некоторой степени возвращает зрителя к возможностям 1990-х, которыми определенная группа людей сумела воспользоваться и разбогатеть. Как думаете, как много фильмов и сериалов о 1990-х нам еще нужно, чтобы уже перейти к другой эпохе и закрыть вопрос?
— Мне кажется, 1990-е уже стали историей. Сейчас это уже историческое кино, как и огромное количество фильмов про Великую Отечественную войну, про 1960-е, 1980-е и так далее. Потому что выросшие в девяностые зрители сейчас являются основной аудиторией. Это их молодость. В таких проектах много узнаваемого, есть много всего, что хочется вспомнить и проанализировать в том периоде жизни.
— Как много вам приходит предложений о съемках сейчас? По каким критериям вы принимаете решение об участии в проекте?
— Любая работа начинается… Знаете, как говорят, «В начале было слово», так что в первую очередь — сценарий. Если он интересен, если мне близок персонаж, дальше идет какая-то работа: встреча с режиссером, обсуждение истории и образа героя.
— От какого рода фильмов и сериалов отказываетесь?
— Причины бывают разные: иногда не мой режиссер, иногда бывает не мой сценарий, иногда где-то повторяются персонажи, которых я играл ранее, иногда не совпадает съемочный график.
— Многие считают, что в последние годы в России прослеживается кризис идей и сценариев. Вы, как человек, который читает много историй, согласны с этим?
— Думаю, что это вопрос перехода количества в качество. Двадцать лет назад вообще никаких идей особо не было в российских сериалах — давайте с этого начнем. Да и сериалов было не так много. Сейчас индустрия огромная, и, в общем, я считаю, проекты становятся все более качественными. Есть огромное количество интересных проектов, в которых и мне посчастливилось поработать.
— Вы часто играете мужчин, которые появляются либо в образе наставника («Киберпапа», «Жиза», «Снегирь»), либо в образе героя-любовника («Третий в постели», «Честный развод»). Не возникало желания взяться за новые амплуа?
— Если говорить про «Наследство», можно сказать, что у моего героя в этом сериале случилась диффузия. Мой персонаж Виктор — и наставник, и герой-любовник в одном лице. (Смеется.) У героя будут развиваться отношения и с женой, которую играет Нонна Гришаева, и с детьми, которых он больше 20 лет не видел. Это история про семью, и мне действительно приходится балансировать между двумя амплуа. Это динамичная жанровая история.
— В последние годы многие актеры по разным причинам уходят в режиссуру. Вы, например, снимались у Бориса Дергачева, который сделал сериал «Макрон». Александр Домогаров-младший скоро выпустит продолжение «Пальмы», Дарья Мороз сняла сериал «Секс. До и после». Как вы относитесь к коллегам, которые пробуют себя в новой профессии?
— Прекрасно отношусь к коллегам, которые идут в режиссеры. С Борей Дергачевым мы делали пилот сериала «Макрон», это была замечательная, веселая работа, которая получила приз на фестивале «Пилот» в 2023 году за лучший актерский ансамбль. Женя Стычкин делает отличные сериалы — и «Контакт», и «Нулевой пациент», и «Цикады».
— На этом фоне ждать ли нам режиссера Александра Робака?
— Знаете, моя бабушка говорила: «Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь». Неизвестно, как что будет складываться, но на данный момент таких планов нет. Сейчас есть несколько интересных проектов, в которых хочется сниматься.
— Смотрите ли вы на себя со стороны, когда фильм или сериал с вашим участием выходит в кинотеатрах или на стримингах? У многих ваших коллег это вызывает отторжение: сложно переваривать образ столько раз — от читок и репетиций до конечного результата.
— На самом деле не всегда успеваю смотреть. Пока снимаешься, знаешь проект от начала до конца, да и после где-то видел монтаж, что-то посмотрел на озвучивании. Конечно, есть проекты, которые очень дороги. Такие стараюсь все-таки смотреть: интересно, что получилось в финальном варианте.
— Много фильмов и сериалов смотрите в свободное время? Какой из проектов последних лет произвел на вас сильное впечатление?
— Я такой человек — все время что-то откладываю, записываю, помечаю, чтобы было что посмотреть во время отпуска. Думаешь: «Отключу телефон, включу планшет и…» У меня этот список довольно большой, но получается посмотреть, дай бог, 10−15%. Всегда не хватает времени: выходит огромное количество очень классных проектов. Из последних комедийных сериалов, которые посмотрели всей семьей, — это «Волшебный участок» и «Инспектор Гаврилов». В один присест проглотил «Слово пацана» — замечательная работа Жоры Крыжовникова. Очень нравятся сериалы Наташи Мещаниновой — и «Пингвины моей мамы», и «Алиса не может ждать». Это, скажем так, мое кино.
Из западных проектов, хотя он и вышел уже давно, тот, что произвел впечатление, это «Молодой папа», необычная история и по части драматургии, и по части актерских работ. Сделано красиво, диалоги прекрасные, очень медленно развивающийся сюжет — затягивает, как воронка.
— Если попробовать описать, ради чего зритель должен посмотреть сериал «Наследство», что бы вы хотели сказать аудитории этого проекта?
— Мы хотели напомнить — в нашу эпоху просветленного нарциссизма, — что за оскорбление члена семьи полагается «прямой в челюсть» (цитата моего персонажа Виктора). Ну и чтобы доморощенные эгоисты наконец узнали, что человек один не может.