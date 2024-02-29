Александр Робак — РБК Life: «1990-е уже стали историей»

— Если говорить про «Наследство», можно сказать, что у моего героя в этом сериале случилась диффузия. Мой персонаж Виктор — и наставник, и герой-любовник в одном лице. (Смеется.) У героя будут развиваться отношения и с женой, которую играет Нонна Гришаева, и с детьми, которых он больше 20 лет не видел. Это история про семью, и мне действительно приходится балансировать между двумя амплуа. Это динамичная жанровая история.