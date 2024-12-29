Александр Пушной поделился метал-кавером на песню «Ночь» Андрея Губина

Рок-музыкант Андрей Пушной выложил в интернет собственную версию композиции «Ночь» Андрея Губина. Трогательный поп-трек зазвучал тяжелее благодаря использованию тяжелых гитар.
В своем сообщении Пушной подчеркнул, что любил музыку Андрея Губина в молодости. По словам музыканта, будучи студентом, он тряс под песню «Ночь» телом. Теперь же ему захотелось «потрясти головой», и для этого потребовался обновленный трек с более тяжелым звучанием.
Ранее в этом году коллектив «Отп студио», возглавляемый Пушным, поделился клипом на песню про город Омск. Она, в свою очередь, изначально прозвучала в мультсериале «Смешарики» (2003−2023).