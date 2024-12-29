Александр Пушной поделился метал-кавером на песню «Ночь» Андрея Губина

В своем сообщении Пушной подчеркнул, что любил музыку Андрея Губина в молодости. По словам музыканта, будучи студентом, он тряс под песню «Ночь» телом. Теперь же ему захотелось «потрясти головой», и для этого потребовался обновленный трек с более тяжелым звучанием.