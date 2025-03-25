Александр Олешко, Анна Михалкова и Максим Аверин стали народными артистами

Максим Аверин играет на сцене московского театра «Ленком». Стал широко известен на телевидении благодаря сериалу «Глухарь» (2008), а затем — «Склифосовский» (2012). В 2014 году его удостоили звания заслуженного артиста России.
Анна Михалкова кинопродюсер, телеведущая и член Союза кинематографистов РФ. С 2002 года ведет детскую программу «Спокойной ночи, малыши!» на телеканалах «Культура» и «Россия 1». За роль Нины в драме «Связь» актриса получила кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль в кино» (2006). В 2019 году Михалковой присвоили звание заслуженной артистки России.
Александр Олешко носит звание заслуженного артиста РФ с 2015 года. В 2018 году принят в труппу Театра Вахтангова в Москве. Олешко был одним из ключевых актеров шоу пародий «Большая разница». С 2009 по 2017 год работал ведущим ряда развлекательных передач и праздничных концертов на «Первом канале».
Звания народного артиста деятели культуры удостаиваются за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства. Также в список удостоенных этого звания вошли Мария Абашова, Елена Бараненко, Владимир Беркун и Лидия Вележева.