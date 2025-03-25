Александр Олешко, Анна Михалкова и Максим Аверин стали народными артистами

Александр Олешко носит звание заслуженного артиста РФ с 2015 года. В 2018 году принят в труппу Театра Вахтангова в Москве. Олешко был одним из ключевых актеров шоу пародий «Большая разница». С 2009 по 2017 год работал ведущим ряда развлекательных передач и праздничных концертов на «Первом канале».