Александр Городницкий: Почти все истории любви повлияли на мои песни.

Александр Городницкий: Всего шесть книг: книги новых стихов «Разведенные мосты», «Солнечные часы» и «Люди осени», книга стихов и песен, посвященных Москве — «Московское время» и книга стихов и песен, посвященных моему родному городу «Мой Питер». Кроме того, вышла книга поэзии, посвященная еврейской теме «Семисвечник на ветру». Я очень благодарен моим издателям — Михаилу Богданову, Елене и Константину Пахоруковым и Норму Туровецкому. Как видите, отдыхать не успеваю. Кстати, записал два новых альбома стихов и песен: «Променада» и «Шелковый путь». Спасибо за их издание моему другу Виктору Спрогису. Ну, а в планах — съёмки нового фильма о любимых художниках.