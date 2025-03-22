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Александр Городницкий: почти все истории любви повлияли на мои песни

Александр Городницкий отметил 92-й день рождения. Слово «легендарный» сегодня изъезжено, но Александр Моисеевич — действительно такой. Поэт, бард, ученый. И Человек с большой буквы.

Источник: Российская газета

У вас за последние три года вышло сразу несколько сборников. Расскажите о них?

Александр Городницкий: Всего шесть книг: книги новых стихов «Разведенные мосты», «Солнечные часы» и «Люди осени», книга стихов и песен, посвященных Москве — «Московское время» и книга стихов и песен, посвященных моему родному городу «Мой Питер». Кроме того, вышла книга поэзии, посвященная еврейской теме «Семисвечник на ветру». Я очень благодарен моим издателям — Михаилу Богданову, Елене и Константину Пахоруковым и Норму Туровецкому. Как видите, отдыхать не успеваю. Кстати, записал два новых альбома стихов и песен: «Променада» и «Шелковый путь». Спасибо за их издание моему другу Виктору Спрогису. Ну, а в планах — съёмки нового фильма о любимых художниках.

Считается, что в ранней юности стихи пишутся от «половодья чувств», а в зрелые годы как они пишутся?

Александр Городницкий: Понятия не имею, как они пишутся. Иногда получается, иногда нет. Полагаю, что чувства всегда находятся в душе пишущего человека, а возраст тут ни при чем.

Ни дня без строки по-прежнему? Когда к вам приходит вдохновение?

Александр Городницкий: Конечно, не каждый день я пишу. В новом году написано всего девять стихотворений. Темы совершенно разные: история, сегодняшний день, любовь…

Какие темы вам ближе всего в поэзии? И как менялись они (темы) в течение жизни?

Александр Городницкий: Трудно сказать. История, литература, любовь.

Любовь? Какую роль женщины сыграли в вашей жизни и творчестве?

Александр Городницкий: Определяющую.

Что для вас важнее в женщине — красота, ум или характер?

Александр Городницкий: Все вместе.

Были ли в вашей жизни истории любви, которые повлияли на ваши песни?

Александр Городницкий: Почти все истории любви повлияли на мои песни.

Есть ли женщина, которой посвящено больше всего ваших стихов?

Александр Городницкий: Да, моя нынешняя жена Наталья.

Как изменилось ваше понимание любви с возрастом?

Александр Городницкий: Оно не изменилось.

Что для вас важнее — стихи или мелодия? И что для вас сложнее — написать стихотворение или песню?

Александр Городницкий: Стихи, конечно, важнее. Стихотворение написать сложнее. Мелодия обычно приходит сама. Главное, ее не забыть. Поскольку нотной грамотой я не владею, записываю на диктофон.

Считается, что нужно страдать, чтобы писать хорошие песни? Так ли это?

Александр Городницкий: Страдать необязательно. Можно страдать и ничего не написать. Когда я придумал «Атлантов», я не страдал. И «Жену французского посла» — тоже.

Как определить, что стихотворение или песня получились?

Александр Городницкий: Это не такая простая вещь. Чаще всего чувствую сам.

Чем отличаются сегодняшние барды от бардов прошлого века?

Александр Городницкий: Барды сегодняшние и барды прошлого века — для меня одни и те же имена, которые вам хорошо известны: Галич, Окуджава, Высоцкий, Визбор, Ким, Новелла Матвеева. Из композиторов — Берковский, Никитин, Клячкин. Дело не в веке, а в степени таланта.

Может ли авторская песня изменить мир?

Александр Городницкий: К сожалению, нет. Хотя раньше мне казалось, что да.

Какие строки из ваших песен лучше всего отражают вашу жизнь?

Александр Городницкий: «И жить еще надежде до той поры, пока атланты небо держат на каменных руках».

Боб Дилан считается во всем мире таким же основоположником современной авторской песни, как вы — в России. Когда стало известно о том, что Дилан получил Нобелевскую премию, какие у вас были чувства?

Александр Городницкий: Хорошо, наверное, когда Нобелевскую премию получают не только за стихи, но и за песни.

Каким вы хотели бы, чтобы вас запомнили потомки — поэтом, музыкантом или ученым?

Александр Городницкий: Хотел бы, чтобы мои песни пели после меня.

Я обошел все континенты света,

А город мой все тот же с давних пор,

Там девочка, склонясь у парапета,

Рисует мост, решетку и собор.

Звенят трамваи, чаек заглушая,

Качает отражения вода.

А я умру, и «часть меня большая».

Не убежит от тлена никуда.

Моих стихов недолговечен срок.

Бессмертия мне не дали глаголы.

Негромкий, незначительный мой голос.

Сотрут с кассет, предпочитая рок.

Прошу другого у грядущих дней,

Иная мне нужна Господня милость, —.

Чтобы одна из песен сохранилась,

Став безымянной, общей, не моей.

Чтобы в лесной далекой стороне,

У дымного костра или под крышей,

Ее бы пели, голос мой не слыша,

И ничего не зная обо мне.