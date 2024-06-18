Александр Домогаров рассказал о своей пенсии

На 11-м Забайкальском Международном фестивале Александр Домогаров поделился с новостным порталом aif.ru мыслями о пенсии (меньше чем через месяц народному артисту исполнится 61 год).
«Пенсия у артиста — это здорово, — сказал Александр Юрьевич. — Но я не знаю ни одного из актерского цеха, кто по достижении пенсионного возраста добровольно ушел бы и осел дома. И дело совсем не в гонорарах, а в смысле существования. Нам этого нельзя — мир остановится! Хотя нет, вру… Знаю одного очень известного и популярного артиста, который в недавнем видеоинтервью сказал: “Я профессиональный пенсионер! Предложите сейчас Гамлета — ни за какие деньги не соглашусь!”».
Домогаров признался, что однажды озвучил свою пенсию и получил… выговор от своей команды: «Поэтому сумму говорить не буду, она ненамного больше, чем у всех».
После чего рассказал шутку, ходившую во времена его буйной молодости. Когда встречался с коллегами после большого перерыва, кто-то спрашивал: «Домогаров, ты какой?» — «Никакой». — «И мы никакие, значит, нас пятеро».
«Со временем все стали народные-разнародные и при встрече уже говорили: “Домогаров, ты какой?” — “Народный”. — “И я народный. Ну и как?” — “Да никак”. — “Почему никак! А место на московском кладбище?!”», — поделился воспоминаниями актер.