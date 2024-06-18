Александр Домогаров рассказал о своей пенсии

«Пенсия у артиста — это здорово, — сказал Александр Юрьевич. — Но я не знаю ни одного из актерского цеха, кто по достижении пенсионного возраста добровольно ушел бы и осел дома. И дело совсем не в гонорарах, а в смысле существования. Нам этого нельзя — мир остановится! Хотя нет, вру… Знаю одного очень известного и популярного артиста, который в недавнем видеоинтервью сказал: “Я профессиональный пенсионер! Предложите сейчас Гамлета — ни за какие деньги не соглашусь!”».