Альбомы Бейонсе и Эми Уайнхаус вошли в топ-10 лучших в истории

Платформа Apple Music опубликовала топ-10 лучших музыкальных альбомов всех времен, в который попали работы Эми Уайнхаус и Бейонсе. Первое место занял дебютный и единственный сольный студийный альбом Лорин Хилл 1998 года The Miseducation of Lauryn Hill. Эта пластинка американской исполнительницы опередила альбомы всех остальных признанных музыкантов и коллективов.
«10 лучших альбомов» стали кульминацией списка «100 лучших альбомов Apple Music», в котором значатся всего пять артистов с двумя альбомами: The Beatles, Wonder, Принс, рок-группа Radiohead и Бейонсе.
«100 лучших альбомов Apple Music» — это современный рейтинг когда-либо созданных величайших записей, составленный командой экспертов Apple Music совместно с избранной группой артистов, авторов песен, продюсеров и профессионалов отрасли. Список представляет собой редакционную точку зрения, которая не опирается на показатели потоковой передачи на Apple Music.
Альбом Лорин Хилл The Miseducation of Lauryn Hill эксперты индустрии назвали образцом, который «слушает множество молодых артистов, и он становится частью их творческой ДНК». Вторую строчку занял Thriller 1982 года в исполнении Майкла Джексона. На третьем месте расположилась пластинка Abbey Road британской группы The Beatles.
Также в топ-10 попали Purple Rain 1984 года коллектива Prince & The Revolution, ей досталась четвертая строка. Пятое место занял альбом Blonde (2016) Фрэнка Оушена.
Songs in the Key of Life 1976 года певца и композитора Стиви Уандера — на шестой позиции. Седьмая строка — Good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version) Кендрика Ламара. Завершили топ-10 альбомы Back to Black (2006) Эми Уайнхаус, Nevermind группы Nirvana, вышедший в 1991 году, и пластинка Lemonade Бейонсе, которую певица выпустила в 2016 году.
Ранее стало известно имя самого продаваемого музыкального исполнителя по версии Международной федерации звукозаписи (IFPI) в 2024 году. Ею в четвертый раз и второй год подряд стала Тейлор Свифт. При составлении рейтинга учитывались мировые продажи музыкального контента исполнителя на стриминговых площадках, физических носителях, а также число скачиваний треков в течение календарного года. Второе и третье места заняли южнокорейские группы Seventeen и Stray Kids соответственно. В пятерку лидеров также вошли канадские исполнители Дрейк и The Weeknd.