Альбомы Бейонсе и Эми Уайнхаус вошли в топ-10 лучших в истории

Ранее стало известно имя самого продаваемого музыкального исполнителя по версии Международной федерации звукозаписи (IFPI) в 2024 году. Ею в четвертый раз и второй год подряд стала Тейлор Свифт. При составлении рейтинга учитывались мировые продажи музыкального контента исполнителя на стриминговых площадках, физических носителях, а также число скачиваний треков в течение календарного года. Второе и третье места заняли южнокорейские группы Seventeen и Stray Kids соответственно. В пятерку лидеров также вошли канадские исполнители Дрейк и The Weeknd.