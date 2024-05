Альбомы Бейонсе и Эми Уайнхаус вошли в топ-10 лучших в истории

Songs in the Key of Life 1976 года певца и композитора Стиви Уандера — на шестой позиции. Седьмая строка — Good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version) Кендрика Ламара. Завершили топ-10 альбомы Back to Black (2006) Эми Уайнхаус, Nevermind группы Nirvana, вышедший в 1991 году, и пластинка Lemonade Бейонсе, которую певица выпустила в 2016 году.