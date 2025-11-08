Албанский премьер сталинизмом объяснил отсутствие контактов с Россией

Рама напомнил, что Албания разорвала связи с СССР в 1961 году из-за критики сталинизма в Москве. «Это создало глубокое чувство недоверия и неприязни в коллективном сознании нашего народа по отношению к русским и к России, поэтому за 35 лет после демократического перехода у нас не было ни одного государственного визита в Россию и ни одного визита российского главы государства к нам», — отметил Рама и добавил, что Албанию эта ситуация «особенно не беспокоит».