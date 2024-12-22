Албания минимум на год заблокирует TikTok

«Чтобы повысить физическую и цифровую безопасность в школах, мы решили заблокировать платформу TikTok благодаря инструментам, разрабатываемым специальными учреждениями», — приводит его слова издание Albanian Daily News.
Рамы уточнил, что правительством было проведено более 1,3 тыс. встреч с родителями и 90% из них согласились с решением о блокировке приложения.
Ранее, 21 ноября, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что правительство приняло закон, согласно которому дети младше 16 лет не могут пользоваться социальными сетями. Уточнялось, что данный законопроект обеспечит большую защиту молодежи «на критических этапах ее развития».