Алаудинов примирился со схиигуменом Гавриилом

Алаудинов и отец Гавриил пообщались в храме посёлка Ракитное Белгородской области и разрешили все разногласия. Оба подчеркнули, что тиражированием темы ссоры между ними недоброжелатели пытаются посеять рознь между православными и мусульманами России.
Гавриил заявил, что те, кто пытается поссорить православных и мусульман, вырвали его слова об исламе из контекста. Алаудинов ранее уже через видеообращение извинился перед отцом Гавриилом за резкие слова, сказанные в ответ на это заявление священника.